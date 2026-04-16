Cuatro películas argentinas entre lo fantástico, el terror y la mística del barrio Por Paraná Sendrós + Seguir en









"Risa y la cabina del viento", "Memoria de una madre", "La caja azu"l y "Todos quieren ir a Brown": fantasía, misterio y amor por un club barrial en la cartelera nacional.

"Risa y la cabina del viento".

Cuatro son las novedades nacionales de esta semana. Tres se envuelven en aires de fantasía y misterio. La otra es pura verdad y puro amor al club de barrio y sus gestores, siempre cerca del milagro.

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A destacar en primer término, “Risa y la cabina del viento”, linda historia cargada de tiernos dolores, ilusiones y humor suave, filmada en las afueras de Ushuaia. En una linda casita viven una mujer joven, empleada de comercio, su nena y un hámster. Cerca, un vecino medio perdido que debe cuidar a la niña mientras la madre está afuera, aunque en los hechos es la niña quien cuida al vecino. Un poco más allá, los restos de un incendio que causó muchas víctimas, entre ellas el padre de la nena. También un árbol azotado por el viento y una cabina telefónica. No tiene conexión, pero algunas personas la usan. Es que desde ahí llaman a sus muertos queridos. Y a veces son los muertos quienes llaman. La chica se anima, y ellos le dicen que buscarán a su padre y le piden que, mientras, haga llegar algunos mensajes a los deudos que no van a saludarlos.

Embed - RISA Y LA CABINA DEL VIENTO | TRAILER Hasta ahí lo que podemos contar. No es una película de miedo. Más bien es de consuelo. Y tiene, además, una vuelta de tuerca pegada a la cercana realidad, a las cicatrices y mentiras de los amores destrozados, esas cosas que a veces los niños superan mejor que los mayores. Intérpretes, dos debutantes que son dos revelaciones dignas de aplauso: la pequeña Elena Romero y Cazzu en el rol de madre. Las acompaña Diego Peretti, participan Joaquin Furriel, Gustavo Garzón, el escritor Fabian Casas y otros buenos, amén del hámster Kuro y el perro Chuleta. Autor, Juan Cabral, uno de nuestros mejores directores de cine publicitario. Coguionista, otro publicitario, Pablo Minces (el de “¿cuántas erres tiene tu vino?”). Fotografía, Leandro Filloy, embelleciendo aún más un lugar hermoso y una historia agridulce.

Pequeño agregado. Hay en Otsuchi, Japón, una cabina parecida. La hizo el diseñador de jardines Itaru Sasaki para conversar con su primo muerto. Y después la abrió al público. Siempre hay cola, aunque parezca difícil de creer. Y ya hay réplicas en otros lugares del mundo. Y aquí, dentro de la ficción, hay un antecedente dramático, buenísimo: el corto “Líneas de teléfonos”, de Marcelo Brigante, 1997, con Eleonora Wexler y Federico Olivera.

“Memoria de una madre”, de Mauro Ojeda, no tiene mucha ternura que digamos. Más bien es de terror, sicológico en gran medida y sobrenatural también. Un chico es adoptado por un matrimonio que ya tiene otros chicos. Hay algo común entre ellos, y hay también una presencia extraña dentro del hogar. Aparecen elementos propios del género, y otros elementos que dejan pensando. Hay algo más: salvo el director, uno de los productores, Pepe Salvia, el especialista en efectos especiales de prótesis Marcos Berta (“Cuando acecha la maldad”, “El eternauta”, “La virgen de la tosquera”) y otros pocos, la mayoría del equipo, otras dos productoras y todo el elenco son de Rosario. La filmación se hizo enteramente en Alvear, ahí nomás cerca. Cine santafesino, entonces, que en este caso tiene algunas limitaciones pero conviene dejar bien registrado.

Embed - Memorias De Una Madre (2026) HD Trailer Oficial - Argentina - Terror “La caja azul” tiene más recursos, una figura conocida, Luisana Lopilato, aquí también como coproductora, y una historia que podría ser romántica sino fuera que una de las partes resulta sospechosa. Al menos para el infeliz que tras un accidente vive retirado y mortificado hasta que una mujer lo engancha con una app de citas. Todo bien, hasta que empiezan las dudas. ¿Quién es, realmente, esa mujer, y cuáles son sus verdaderas intenciones? Para el espectador también caben otras dudas: ¿el paisaje que vemos se filmó en la Patagonia o en Vancouver? Porque ésta es una coproducción argento-canadiense, y acá no aparece en pantalla grande sino en Prime Video. Libreto de Sebastián Borensztein y Daniel Burman. Dirección de Martín Hodara (“Nieve negra”, “La señal”, “Las maldiciones”). Junto a Luisana, o no tan juntos, Gustavo Bassani, Jean-Pierre Noher, Pedro Merlo. Embed - Cine: "La caja azul" con Luisana Lopilato Estreno 17 de abril en Prime Video Y ahora algo más cercano: “Todos quieren ir a Brown”, al club atlético Brown de Adrogué, cariñosamente registrado por Juan Lucas Da Rocha, que de chico supo jugar allí todas las tardes. Y en ese club, junto al utilero, el relator y anunciante de avisos locales, y los jugadores, una figura casi mítica: Pablo Vicó, el director técnico más famoso, apasionado y casi perenne que tuvo el club, el que lo condujo a los grandes desafíos. Con él tentaron los ascensos, con él le ganaron una vez al propio Independiente de Avellaneda. La película se mostró una noche allá por agosto en el Gaumont, y hubo cánticos y bombos en la sala, tantos que volvió a programarse otra noche y anduvo por los barrios. Ahora, algo nunca visto, va a cuatro Cinemark. Seguramente no habrá cánticos ni bombos, pero despertará simpatía, lindos recuerdos, y algunas partes hasta pueden arañar la emoción, como se araña el gol del triunfo y uno aplaude aunque sea hincha del equipo contrario. Embed - Todos quieren venir a Brown (2025) - Película documental - Trailer Gaumont agosto gozoso festejo de una pasión “que hay detas de este equipo que con un cuerpo técnico lleno de ex jugadores comandados por el gran Pablo Vico desde su casa dentro del estadio llegó desde las divisiones menores para hacerse un lugar en las primeras planas de los diarios a fuerza de futbol y de mística? Lo que se dice, amor a la camiseta y a las calles de adrogué….. registro de un histórico club de barrio que sabe dar pelea, y del director técnico de su equipo de fútbol, tan comprometido con el club que hasta tiene su casa pegada a la cancha. “Risa y la cabina del viento” (Argentina, 2025); Dir.: Juan Cabral; Int.: Elena Romero, Diego Peretti, Cazzu, Joaquin Furriel. “Todos quieren venir a Brown” (Argentina, 2025); Dir.: Juan Lucas Da Rocha; documental. “Memoria de una madre” (Argentina, 2026); Dir.: Mauro Iván Ojeda; Int.: Mateo Berti, Miguel Bosco, Lorenzo Crespo, Vilma Echeverria, Virginia Garofalo. “La caja azul” (Canadá, Argentina, 2026); Dir.: Martín Hodara; Int.: Luisana Lopilato, Gustavo Bassani, Jean-Pierre Noher, Pedro Merlo

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