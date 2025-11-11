En una noche llena de emoción, Charly García fue premiado con el Konex de Brillante

El ícono del rock nacional fue distinguido con el máximo galardón de la Fundación Konex, en una gala que reunió a figuras como Divididos, Babasónicos, David Lebón, Abel Pintos, Lali y Fito Páez, entre otros.

El legendario músico Charly García fue distinguido con el Konex de Brillante en la edición 2025 de los Premios Konex a la Música Popular , celebrada en Ciudad Cultural Konex . El reconocimiento, considerado el más importante del ámbito artístico argentino, marcó una noche emotiva en la que participaron las principales figuras de la música nacional , en un homenaje que se realiza cada diez años.

La gala reunió a una multitud de artistas y referentes de distintos géneros, del rock al folklore, del tango al pop, entre ellos Divididos, Babasónicos, David Lebón, Abel Pintos , y otros exponentes que raramente coinciden en un mismo evento.

Charly García , que en los últimos meses también fue distinguido Doctor Honoris Causa por la UBA y homenajeado por la Legislatura porteña , recibió el Konex de Brillante , la máxima distinción otorgada por la Fundación. En décadas anteriores, ese reconocimiento fue entregado a leyendas como Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Salgán y Dino Saluzzi .

Visiblemente conmovido, García se limitó a agradecer por el premio y mencionó a Mercedes Sosa , recordando a la artista tucumana que también había recibido el mismo galardón. Su aparición en el escenario provocó una ovación generalizada y el aplauso de pie del público.

El jurado , presidido por Sandra Mihanovich , con Alejandro Lerner como secretario general y Dino Saluzzi como presidente honorario, eligió a García por unanimidad entre los 20 miembros del comité integrado por músicos y periodistas especializados.

La ceremonia comenzó con las palabras de bienvenida de Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, y de Mihanovich, quienes destacaron la trascendencia cultural del evento. Luego, la conducción de Silvina Chediek dio paso a la entrega de premios, que incluyó agradecimientos en video de artistas como Pimpinela, Lali y Miranda!, y la presencia de Fito Páez, que subió al escenario acompañado por colegas.

Antes del anuncio del premio mayor, se proyectó un video retrospectivo sobre la trayectoria de los premiados, tras lo cual apareció García en escena, generando uno de los momentos más emotivos de la noche. El cierre fue con un brindis distendido donde los músicos compartieron saludos y abrazos.

Todos los ganadores por categoría

premios konex 2025 Se celebraron los Premios Konex 2025.

Además del Konex de Brillante, se entregaron los Konex de Platino, Konex de Honor y Menciones Especiales a los artistas más destacados del período 2015-2024.

En rock, los ganadores fueron David Lebón como solista y Divididos como conjunto. En pop, se impusieron Lali Espósito como solista y Babasónicos y Miranda! como grupos. En el rubro urbano, el premio fue para Wos, mientras que en Nuevo / Alternativo triunfaron CA7RIEL & Paco Amoroso.

También fueron distinguidos Fito Páez (autor y compositor), Abel Pintos (melódico/romántico), Hernán Cattáneo (DJ/electrónica), La Delio Valdez (pop tropical), Soledad Pastorutti, Nahuel Pennisi y Los Manseros Santiagueños (folklore), José “Pepe” Colángelo y la Orquesta del Tango de Buenos Aires (tango), Escalandrum (jazz) y Leo Sujatovich y Lito Vitale (arregladores).

Entre los demás premiados se encuentran Canticuénticos (música infantil), Pablo Agri (solista instrumental) y Fabián “Tweety” González (productor artístico).

El Konex de Honor, que reconoce a figuras fallecidas durante la última década, fue otorgado a Javier Martínez y Mariano Mores. En tanto, entre las Menciones Especiales se destacaron Los Auténticos Decadentes, Pimpinela, el festival Trombonanza y el propio Charly García, homenajeado además por su aporte a la cultura popular argentina.