De la mano de Primal Scream, Massive Attack y más el festival Music Wins tuvo su edición más convocante

Fue la edición más grande del festival hasta el momento, con cuatro escenarios y más de 20 artistas en escena.

La banda liderada por Bobby Gillespie dio un show cargado de rock y psicodelia. @mat.reynoso

Music Wins volvió a hacer historia en Mandarine Park con su cuarta edición. Fue la edición más grande y convocante del festival hasta el momento, con cuatro escenarios y más de 20 artistas en escena. Con un line up internacional liderado por Primal Scream y Massive Attack y una propuesta que trasciende lo musical se vivió una jornada para el recuerdo.

La música argentina volvió a ocupar un lugar protagónico. Camionero desplegó su impronta con un rock garagero con aires de blues y psicodelia, por su parte Winona Riders le sumó su rock crudo y directo a la tarde.

MUSICWINS2025_1102_172549-18993_lady_miru Camionero sigue en su curva ascendente brindando shows de alto vuelo. @LadyMiru Juana Aguirre emocionó con su voz y su sensibilidad, Evlay llevó la experimentación electrónica a un plano casi espiritual, e Isla Mujeres envolvió al público con su psicodelia pop.

Fonso y Las Paritarias aportaron su energía combativa, Sakatumba desató pogo y sudor, y OK Pirámides reafirmó su legado dentro del indie argentino. A su lado, propuestas como Socorro, Hannie Schaft, Ale Cares y los Magos Farciar, Máze, Nina Suárez y Terrores Nocturnos aportaron frescura, riesgo y nuevas narrativas sonoras que confirman la vitalidad de la escena local.

Primal Scream y Massive Attack lideraron los shows internacionales Yo La Tengo ofreció una actuación eléctrica y expansiva que funcionó como contracara perfecta del show acústico que habían dado la noche anterior en su sideshow en Deseo, una presentación íntima que sirvió para encender la llama del festival antes de su estallido sonoro en Mandarine. The Whitest Boy Alive, el dúo integrado por Erlend Øye y Marcin Öz, regaló un set tan preciso como cálido, donde la sutileza de sus melodías y el pulso funk minimalista encontraron eco en cada rincón del predio

Primal Scream aportó el fuego del rock y la psicodelia con un Bobby Gillespie inspirado y una banda que sonó afilada. "Loaded", "Movin’ On Up" y "Rocks" marcaron los puntos más altos de un show que además tuvo varias referencias a Diego Maradona por parte de Gillespie. Massive Attack ofreció uno de los momentos más intensos de la jornada, con un set profundamente emocional y visualmente hipnótico. Canciones como "Teardrop", "Angel" y "Safe From Harm" resonaron como himnos en un show que confirmó su estatus como una de las bandas más visionarias de las últimas décadas. MUSICWINS2025_1102_223104__84A9530_ lady_miru Masive Attack, la banda oriunda de Bristol volvió a deslumbrar a su público en Argentina. @LadyMiru Para quiénes se hayan quedado con ganas de más, Music Wins anticipa su cierre de lujo con Primal Scream hoy lunes 3 de noviembre en C Art Media, una cita que promete prolongar la magia del fin de semana y darle un broche de oro al regreso más esperado del año.

