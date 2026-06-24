El cine argentino tiene varias producciones que lograron atravesar generaciones y mantenerse vigentes mucho tiempo después de su estreno. Entre ellas aparece una película que volvió a posicionarse entre los contenidos más elegidos de HBO Max.
Es la comedia argentina más vista en HBO Max: una historia para reír y emocionarse en familia
Con un elenco de lujo, la película volvió a captar la atención del público en el catálogo de la plataforma.
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Estrenada en 2017 y dirigida por Ariel Winograd, la producción conquistó a millones de espectadores gracias a una propuesta sencilla pero efectiva. Mostrar desde el humor los desafíos cotidianos de una familia numerosa cuando su rutina se altera por completo.
A casi una década de su lanzamiento, Mamá se fue de viaje sigue despertando interés porque aborda situaciones con las que muchas personas pueden sentirse identificadas. Más allá de las escenas divertidas, también invita a reflexionar sobre la distribución de las tareas domésticas y el valor que tienen los pequeños esfuerzos diarios que, muchas veces, pasan desapercibidos.
De qué trata Mamá se fue de viaje
La película cuenta la historia de Víctor Garbo, un hombre dedicado a su trabajo y acostumbrado a que su esposa, Vera, se ocupe prácticamente de toda la organización familiar.
La pareja tiene cuatro hijos y una dinámica muy establecida: ella administra la casa, coordina las actividades de los chicos y resuelve los problemas cotidianos, mientras él mantiene una relación mucho más relajada con las responsabilidades del hogar.
Todo cambia cuando Vera decide tomarse unas vacaciones sola y viajar unos días a Córdoba. La decisión llega después de años de sentirse sobrecargada y poco reconocida por el enorme esfuerzo que implica sostener el funcionamiento diario de una familia numerosa. A partir de ese momento, Víctor queda al frente de la casa y descubre que la tarea es mucho más compleja de lo que imaginaba.
Entre desayunos improvisados, uniformes escolares que desaparecen, reuniones de padres y horarios imposibles de coordinar, el protagonista atraviesa una serie de situaciones tan caóticas como divertidas. Uno de los grandes aciertos de la película es que evita caer únicamente en el chiste fácil.
HBO Max: tráiler de Mamá se fue de viaje
HBO Max: elenco de Mamá se fue de viaje
- Diego Peretti como Víctor Garbo
- Carla Peterson como Vera Garbo
- Martín Piroyansky como Aníbal
- Muriel Santa Ana como Clara
- Guillermo Arengo como Gustavo
- Pilar Gamboa como Susana