PopFest: llega un nuevo festival de música que reunirá artistas nacionales e internacionales en Parque Norte + Agregar ámbito en









El evento se realizará el 5 de diciembre y espera convocar a 20.000 personas. La propuesta combinará música en vivo con experiencias interactivas, gastronomía y actividades durante toda la jornada.

Esta será la primera edición del festival.

POPFEST, un nuevo festival de música que buscará reunir a artistas consagrados y referentes de la escena actual, confirmó la fecha y el lugar para su primera edición oficial: el evento se realizará el próximo 5 de diciembre en Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.

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El evento, producido por Radio Pop 101.5, apunta a convocar a distintas generaciones a partir de una propuesta que combinará artistas nacionales e internacionales en un mismo escenario. La organización espera reunir a 20.000 personas.

El festival tendrá lugar el 5 de diciembre. Además de los shows, la jornada incluirá experiencias interactivas, un patio gastronómico y distintas actividades para disfrutar durante todo el día.

El festival todavía no reveló su grilla de artistas. Según informó la organización, los nombres que integrarán el line up se conocerán durante la semana del 10 de agosto.

La iniciativa representa el debut para Radio Pop 101.5, que llevará al escenario el espíritu de la emisora mediante una propuesta presencial centrada en la música y el entretenimiento.

Cuándo salen las entradas de PopFest La venta de entradas tendrá una instancia de preventa exclusiva y luego se habilitará la venta general: Preventa exclusiva Mastercard Banco Nación: jueves 13 de agosto.

jueves 13 de agosto. Venta general: sábado 15 de agosto, a través de Pulso Tickets. El festival se realizará el sábado 5 de diciembre de 2026 en Parque Norte, ubicado sobre Av. Cantilo y Güiraldes, frente a Ciudad Universitaria, CABA.

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