Escandalo en el aire con "El Puma" Rodríguez: lo bajaron de un avión por un altercado con la tripulación

El reconocido cantante José Luis "El Puma" Rodríguez protagonizó un altercado con la tripulación de un vuelo de American Airlines que cubría la ruta Ecuador-Miami, lo que culminó con su expulsión de la aeronave en un incidente que se viralizó en redes sociales.
La disputa comenzó cuando el artista intentaba grabar la situación con su celular, visiblemente molesto. En el video, el cantante intenta explicar su malestar antes de ser interrumpido por el capitán del vuelo:
"No me siento bien y de parte de la tripulación no deberían estar acá. Deberían enseguida, no, no, no…," se escucha decir al "Puma" antes de que el capitán le ordenara desembarcar.
Las imágenes del episodio fueron difundidas en las redes sociales y el medio Al rojo vivo, mostró el video del momento exacto en que el artista es obligado a descender.
La versión de "El Puma" Rodríguez sobre el incidente en el avión
La versión del cantante fue que tuvo un "encontronazo" con una persona de la tripulación que no lo trató "bien", y que intentó pedir disculpas en varias ocasiones. Sin embargo, el piloto tomó la decisión de expulsarlo del avión, alegando que el artista había sido "grosero" con el personal.
"El Puma" Rodríguez finalmente agarró su carry on y descendió del vuelo, mientras sus seguidores lamentaban el trato recibido por el artista internacional.
