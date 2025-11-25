Eva Green se une a la tercera temporada de la serie de Netflix "Merlina" + Seguir en









La actriz marca la primera incorporación importante para la tercera temporada de Merlina, la cuál Netflix confirmó, antes del estreno de la segunda temporada.

La actriz francesa se une al éxito de Netflix.

Tras la presentación de Ofelia, la hermana de Morticia Addams, en Merlina la temporada pasada, ahora podemos ponerle cara. Eva Green se ha unido al reparto de la exitosa serie de Netflix como la atribulada miembro de la familia Addams, vista de espaldas en los últimos segundos del final de la segunda temporada.

Green marca la primera incorporación importante para la tercera temporada de Merlina, la cuál Netflix confirmó, antes del estreno de la segunda temporada. También pone fin a las especulaciones sobre el misterioso personaje, incluidas las teorías de los fans de que Rosalyn Rottwood (Lady Gaga) podría ser Ofelia.

¿Quién es Ofelia en la serie Merlina? Ofelia, una mujer aguerrida como su sobrina Merlina (Jenna Ortega), había llevado sus habilidades psíquicas al límite, e incluso más allá. Fue internada en el Hospital Psiquiátrico Willow Hill por su madre y la de Morticia (Catherine Zeta-Jones), Hester Frump (Joanna Lumley), antes de escapar. Se creía que se había perdido el rastro de Ophelia, antes de que Merlina, al leer el diario de su tía que Morticia le dio como muestra de confianza al final de la segunda temporada, tuviera una visión de una mujer con larga cabellera rubia y una corona de flores.

Momentos después, se ve a Hester caminando hacia el sótano de su mansión, donde Ophelia, encerrada en una celda, se encuentra. Aún vista solo de espaldas, se revela que lleva un vestido rojo y escribe "El miércoles debe morir" con su propia sangre en la pared.

El cabello largo y rubio es un rasgo distintivo de Ofelia, en contraste con el look gótico de su hermana Morticia. En la serie de la Familia Addams de la década de 1960, Carolyn Jones interpretó a ambas hermanas, usando una peluca rubia para Ofelia.

Lanzada en dos partes en agosto y septiembre, la segunda temporada de Merlina se convirtió en la cuarta serie en idioma inglés más vista de todos los tiempos en Netflix, mientras que la primera temporada se mantuvo como la número uno. La serie fue creada y escrita por Alfred Gough y Miles Millar, quienes son productores ejecutivos y showrunners. Tim Burton es el director y productor ejecutivo.

