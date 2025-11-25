El festival Rock en Baradero confirmó las fechas de su edición 2026 + Seguir en









Esta edición promete una cartelera histórica aún sin develar: múltiples escenarios, decenas de bandas, variedad de propuestas culturales, artísticas y gastronómicas que darán vida a un fin de semana ideal.

La ciudad volverá a tener su ya clásico festival. @godymex

Rock en Baradero confirmó su edición 2026, una cita infaltable que se espera con total emoción y que el próximo año traerá muchísimas sorpresas y propuestas, para seguir encontrándonos en la música, renovando anécdotas, sumando horas y horas de felicidad entre amigos y junto a los mejores artistas.

Así, el 3 y 4 de abril de 2026 en el Anfiteatro Municipal la República del Rock volverá a sacudir la tierra. Un predio pensado para vivir dos jornadas memorables. Esta edición promete una cartelera histórica aún sin develar: múltiples escenarios, decenas de bandas, variedad de propuestas culturales, artísticas y gastronómicas que darán vida a un fin de semana ideal.

Baradero, epicentro de este legendario ritual argentino invita nuevamente a congregarnos junto al río, a dejar el ruido de las ciudades, parar el reloj y planificar dos días a puro disfrute.

Cómo conseguir las entradas para Rock en Baradero 2026 La PREVENTA FAN de entradas para esta gran edición ya está disponible a través de LIVEPASS.

REB26-PLACA-2 (1) En su última edición 2025, Rock en Baradero reunió a 25 mil fanáticos que agotaron las entradas y celebraron el rock argentino. El icónico ritual se sigue proponiendo como escenario de una comunidad cultural única. Hermanando generaciones de públicos pero también de artistas, dando lugar a nuevos talentos y rindiendo honores a los legendarios músicos, el “encuentro” es la clave de Rock en Baradero, y lo convierte en uno de los festivales más importantes de Argentina.

