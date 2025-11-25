¿Se separa Miranda!? Qué se sabe sobre el futuro de Ale Sergi y Juliana Gattas + Seguir en









La banda viene de dar dos shows agotados en Ferro y se prepara para cerrar el año con una tercera presentación el 20 de diciembre.

Ale Sergi y Juliana Gattas y el futuro de Miranda!.

"¿Miranda! se separa?", esa pregunta recorrió con fuerza las redes sociales en las última 24 horas. La banda liderada por Ale Sergi y Juliana Gattas viene realizar dos show multitudinarios en Ferro este fin de semana y tendrán una tercera presentación el 20 de diciembre, cerrando un año cargadísimo de emociones.

Respecto a la supuesta separación de Miranda!, todo comenzó con Ángel de Brito dando la noticia en su streaming. El periodista contó que estuvo presente en el show del domingo pasado, y allí el conjunto musical difundió una imagen en las pantallas alertando a los presentes que sería el “último show hasta 2027”.

image “Esto salió ayer así medio por el costadito: ‘último show hasta el 2027’. Después, cuando vieron esto, corrieron todos a decir ‘no, saquen esto, no sé qué’ porque medio que se les filtró, porque el año que viene no va a estar Miranda! sobre un escenario”, contó en Bondi.

Por otro lado de Brito informó que, si bien podría ser una separación para que los artistas se enfoquen en sus carreras solistas, también alertó sobre un conflicto interno dentro del dúo.

“La otra versión que yo tengo es que Ale Sergi está hinchado los huevos de Juliana, porque él es súper prolijo, súper contundente. Ella es más volada, está en otra sintonía”, dijo el conductor.

¿Qué pasa con Miranda! en 2026? A pesar de los rumores y lo dicho por de Brito, la realidad es que Miranda! no se va a separar. Según información a la que accedió Ámbito, la banda tiene varios shows confirmados para 2026, entre ellos algunas presentaciones importantes en España. En febrero van a formar parte del Benidorm Fest y en octubre van a tocar en el Movistar Arena Madrid. Embed - BENIDORM FEST on Instagram: "¡Ya conocemos a los 18 artistas que participarán en el #BenidormFest2026! #BenidormFest #ElFestivalQueQuieres" View this post on Instagram Va a ser un año distinto para la banda sin tantos shows, pero no se separan. Lo que es real es que en el 2026 no va a haber conciertos de Miranda! en Buenos Aires, o sea que el recital del 20 de diciembre en Ferro es el ultimo show en Buenos Aires hasta 2027.

