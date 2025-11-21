Tragedia en Dubai: un avión de combate se estrelló y causó la muerte de su piloto + Seguir en









La aeronave pertenece a la India. El impresionante accidente llegó luego de una maniobra a muy baja altura.

Un avión de combate se estrelló causando la muerte de su piloto.

Un avión de combate Tejas perteneciente a la India sufrió una tragedia este viernes mientras realizaba una demostración en el Salón Aeronáutico de Dubái, hecho que terminó con la muerte de su piloto, según informó el gobierno local. De acuerdo con un testigo, la aeronave efectuó un tonel a muy baja altura y se precipitó al suelo aproximadamente 1,6 kilómetros lejos del predio del evento.

La oficina de prensa estatal de Dubái confirmó la tragedia mediante un comunicado difundido en X: “Un avión de combate Tejas de la India que participaba en la exhibición aérea de hoy en el Salón Aeronáutico de Dubái se ha estrellado, provocando la trágica muerte del piloto”.

Accidente avión Tejas El brutal accidente. El impacto y la explosión Imágenes que circularon en redes sociales mostraron al caza perder altura rápidamente y explotar al tocar tierra, ante la sorpresa y los gritos del público. Tras el choque, una densa columna de humo se elevó desde el punto del impacto mientras los equipos de emergencia se dirigían a toda velocidad hacia el sitio.

El episodio tuvo lugar en la jornada de cierre del mayor encuentro aeronáutico de Medio Oriente, donde cada tarde se desarrollaba una exhibición aérea. Cientos de asistentes observaban la presentación desde las gradas, mientras en la plataforma se exhibían helicópteros, aviones de transporte y otras aeronaves estáticas.

Miles de personas recorrieron el evento durante la semana, entre ellos ejecutivos del sector aeroespacial y altos mandos militares.

La Fuerza Aérea India comunicó que abrió una investigación para determinar las causas del accidente y expresó: “La Fuerza Aérea India lamenta profundamente la pérdida de vidas y acompaña en el dolor a la familia en este momento de duelo”. Se estima que este siniestro fue el primero registrado desde la creación del festival en 1986. Tejas Avión El Tejas es un característico avión de combate. AQS Características del Tejas y antecedentes El Tejas es un avión ligero, monomotor y de fabricación nacional producido por la empresa estatal Hindustan Aeronautics Limited (HAL). El Ministerio de Defensa de la India encargó 97 unidades para modernizar su flota, compuesta mayormente por modelos rusos y exsoviéticos, en un escenario marcado por el incremento de la actividad militar china en el sur de Asia y el estrechamiento de la cooperación entre China y Pakistán. El hecho ocurrido en Dubái significó el segundo accidente conocido que involucró a un Tejas. En 2024, otro episodio se registró durante un ejercicio en el estado indio de Rajastán, donde el piloto logró eyectarse y sobrevivió.

