Esta miniserie de suspenso y supervivencia es una joya oculta en Netflix y se puede ver en una sola tarde







La serie se estrenó en el año 2022 pero en este último tiempo cobró una gran popularidad nuevamente y los tiene a todos atrapados.

La miniserie puede verse en una misma tarde y promete atraparte hasta el último minuto.

Actualmente, las series y películas de supervivencia y suspenso están de moda. Con el furor que fueron las historias como "El Eternauta" o "Perdido en la montaña", no nos sorprende que otras propuestas de este mismo estilo estén arrasando en los catálogos de las plataformas de streaming.

En este caso llega Netflix con una serie que ya había estrenado en el 2022, pero al parecer pasó desapercibida en su momento. Ahora, como 3 años después de su estreno, "Sigue respirando" está siendo de las series más vistas en la plataforma por su historia atrapante y escenas que te van a tener al borde del asiento.

Sigue respirando De qué se trata "Sigue respirando" La miniserie sigue la historia de Liv, una abogada que, por motivos personales, decide tomar un vuelo privado de manera urgente. Pero lo que parecía que iba a ser un vuelo normal, termina convirtiéndose en una verdadera pesadilla ya que el avión de cabotaje sufre una terrible falla y se estrella en medio de un bosque de Canadá. Liv es la única persona que sobrevive al accidente y queda sola en un entorno desconocido.

Mientras está varada en el bosque, su único obstáculo no es el mantenerse con vida sin agua ni comida, sino la soledad que le trae recuerdos duros de su pasado. La historia le va mostrando al espectador como esta valiente protagonista se las ingenia para no dejarse vencer por la adversidad ni por su mente.

Tráiler de "Sigue respirando" Embed - Sigue Respirando Netflix Tráiler Español Serie Tv 2022 Reparto de "Sigue respirando" El reparto estelar de esta atrapante miniserie está compuesto por:

Melissa Barrera como Liv Rivera.

como Liv Rivera. Jeff Wilbusch como Danny.

como Danny. Austin Stowell como Sam.

como Sam. Juan Pablo Espinosa como El padre de Liv.

como El padre de Liv. Florencia Lozano como La madre de Liv.

como La madre de Liv. Getenesh Berhe como Ruth.

como Ruth. Joselyn Picard como la joven Liv.

como la joven Liv. Mike Dopud como George.

