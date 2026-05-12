HBO Max estrena la segunda temporada de la serie Blue Lock, un animé de fútbol con producción japonesa que es furor en redes

Una serie que interpela desde lo deportivo con gráficos característicos del género animado y llega a las plataformas a finales de mes.

Hay una serie que mezcla la cultura del fútbol con la japonesa, entrelazando el futbol y la competencia extrema en su trama principal. Se trata de Blue Lock, una producción que logró destacarse dentro del género por su enfoque mucho agresivo e individualista, alejado de los relatos deportivos tradicionales centrados únicamente en amistad, compañerismo y trabajo colectivo.

La serie construyó una enorme comunidad de seguidores alrededor del mundo y ahora prepara el estreno de su segunda temporada en HBO Max. Los nuevos episodios llegarán a la plataforma el 26 de mayo de 2026 y continuarán desarrollando la competencia entre los delanteros que sobrevivieron a la primera etapa del proyecto Blue Lock.

La historia comienza después de una profunda crisis futbolística en Japón. La Selección Nacional atraviesa una etapa guiada por malos resultados internacionales y por la falta de delanteros capaces de competir contra las grandes potencias mundiales. Frente a ese panorama, la federación japonesa decide poner en marcha un proyecto extremo para cambiar el futuro del equipo .

El responsable del plan es Ego Jinpachi , un entrenador con métodos polémicos y una filosofía completamente individualista. Su teoría sostiene que Japón nunca podrá ganar una Copa del Mundo sin crear al delantero más egoísta, ambicioso y letal del planeta. Para alcanzar ese objetivo , Ego desarrolla un programa especial llamado “Blue Lock” , donde reúne a 300 delanteros juveniles considerados los mejores del país.

Todos los participantes ingresan al centro de entrenamiento, con el sueño de convertirse en la nueva estrella del fútbol japonés. Sin embargo, rápidamente descubren que el sistema funciona como una competencia despiadada donde solamente uno podrá alcanzar la cima. Cada etapa enfrenta a los jugadores con desafíos físicos, tácticos y psicológicos cada vez más intensos.

La trama sigue principalmente a Yoichi Isagi, un delantero talentoso pero inseguro que recibe la oportunidad de ingresar al proyecto después de perder un partido decisivo por priorizar un pase antes que un remate al arco. A partir de ese momento, Isagi comienza una transformación personal y deportiva que cambia completamente su manera de entender el fútbol.

Blue Lock plantea que un delantero de élite necesita ego, confianza absoluta y ambición extrema para convertirse en el mejor. Esa postura rompe con el enfoque clásico de muchos animé deportivos y se convirtió en uno de los elementos más debatidos entre los fanáticos.

Tráiler de Blue Lock

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Elenco de Blue Lock