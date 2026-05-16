Risa y la cabina del viento: la película argentina que estrena en Netflix en junio

La nueva película argentina de Netflix, "Risa y la cabina del viento", explora el duelo y la fantasía con Diego Peretti y el debut de Cazzu.

La llegada de Cazzu al cine generó expectativa desde el anuncio del proyecto.

Risa y la cabina del viento llegará a Netflix el 3 de junio, perfilándose como uno de los estrenos argentinos más esperados del año. Protagonizada por Diego Peretti y la cantante Cazzu , la película combina drama y fantasía en una historia atravesada por el duelo y la pérdida.

La película dirigida por Juan Cabral construyó un relato íntimo y conmovedor abordado desde una estética fantástica, que remite a aquellas historias sensibles y poéticas que exploran estos temas con profundidad emocional.

La película cuenta la historia de Risa, una niña de 10 años que vive en Tierra del Fuego y debe enfrentar la muerte repentina de su padre , después de un incendio que impacta profundamente a toda la comunidad. La pérdida la deja aislada, confundida y atrapada en un duelo que parece demasiado grande para su edad.

Mientras intenta comprender lo ocurrido, descubre una antigua cabina telefónica abandonada en las afueras del pueblo. Aunque parece estar fuera de servicio, la cabina guarda un secreto imposible: solo Risa puede escuchar voces provenientes del otro lado de la línea , voces de personas fallecidas.

Con el tiempo, la niña comprende que la cabina funciona como un puente entre los vivos y los muertos. Personas del pueblo comienzan a acercarse con la esperanza de poder comunicarse con familiares que ya no están, pero únicamente Risa logra establecer contacto real. Cada llamada revela historias inconclusas, despedidas pendientes y emociones que nunca pudieron expresarse.

En paralelo aparece Esteban, interpretado por Diego Peretti, un hombre solitario y melancólico que atraviesa conflictos personales y encuentra en Risa una conexión inesperada. La relación entre ambos se convierte en uno de los ejes emocionales de la película.

La música de Babasónicos acompaña gran parte del relato y refuerza el tono nostálgico y esperanzador de la historia. En conjunto, la película propone una reflexión sobre la pérdida, la necesidad de despedirse y la importancia de encontrar vínculos que ayuden a seguir adelante incluso después del dolor.

Trailer de Risa y la cabina del viento

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Reparto de Risa y la cabina del viento