Hit Man: asesino por casualidad llega a HBO Max y suma uno de los estrenos más esperados de mayo

La comedia criminal protagonizada por Glen Powell llega a la plataforma, tras convertirse en una de las películas más elogiadas del último año.

Inspirada en hechos reales, mezcla romance, humor negro y tensión policial con un personaje que vive varias identidades al mismo tiempo.

Después de un recorrido exitoso por festivales, cines y plataformas internacionales, Hit Man: asesino por casualidad finalmente desembarca en HBO Max el próximo 15 de mayo y se convierte en uno de los lanzamientos más fuertes del mes dentro del catálogo de la plataforma.

La película dirigida por Richard Linklater fue una de las producciones más comentadas de 2024, gracias a la combinación de comedia negra, suspenso criminal y romance , además del enorme crecimiento mediático de Glen Powell como nueva figura de Hollywood.

La historia está inspirada en hechos reales y sigue a Gary Johnson, un profesor universitario que trabaja de manera encubierta para la policía, haciéndose pasar por sicario con el objetivo de atrapar aquellas personas que intentan contratar homicidios. Todo cambia cuando conoce a Madison, una mujer atrapada en una relación violenta que busca ayuda para escapar de su marido. A partir de ese momento, el protagonista empieza a romper protocolos, mezclar identidades falsas y perder el control sobre la doble vida que construyó durante años.

La película toma como punto de partida un artículo publicado en Texas Monthly sobre Gary Johnson , un profesor universitario que colaboró durante décadas con la policía de Houston, haciéndose pasar por asesino a sueldo para operaciones encubiertas.

En la vida real, Johnson participó en decenas de arrestos gracias a un sistema donde simulaba aceptar trabajos criminales para reunir pruebas contra quienes intentaban contratar asesinatos. Aunque gran parte de la película ficcionaliza los hechos y agrega elementos románticos y policiales, el concepto central efectivamente existió.

Richard Linklater explicó durante distintas entrevistas promocionales que el caso real le resultó fascinante, porque permitía explorar cómo alguien puede construir múltiples versiones de sí mismo dependiendo de la situación.

El crecimiento de Glen Powell dentro de Hollywood es otro de los factores que potenciaron enormemente la repercusión de la película. Después del fenómeno de Top Gun: Maverick y el éxito comercial de Anyone But You, el actor empezó a posicionarse como una de las figuras más buscadas de la industria.

hit mann

En Hit Man, Powell no solamente protagoniza la película: también escribió el guion junto a Richard Linklater y participó como productor. Durante la película, Gary Johnson adopta múltiples identidades falsas según el tipo de cliente que intenta atrapar. Algunas versiones son intimidantes, otras seductoras y otras, extravagantes. Ese juego constante con disfraces, voces y actitudes terminó convirtiéndose en uno de los elementos más celebrados del film.

Otro de los elementos que diferenciaron a Hit Man de otras películas recientes fue su mezcla de estilos. Aunque parte de una premisa policial, la película cambia constantemente entre thriller, comedia romántica, sátira criminal y humor negro.

Richard Linklater, reconocido por películas como Boyhood, Before Sunrise y School of Rock, utiliza esa combinación para construir una historia mucho más impredecible de lo que aparenta inicialmente. Distintos medios estadounidenses destacaron justamente esa capacidad para pasar de escenas muy tensas a momentos absurdos o románticos sin perder coherencia narrativa.

Reparto de Hit Man: asesino por casualidad

Glen Powell

Adria Arjona

Austin Amelio

Retta

Sanjay Rao

Evan Holtzman

Molly Bernard

Mike Markoff

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Trailer de Hit Man: asesino por casualidad

Embed - Hit Man. Asesino por casualidad - Tráiler Oficial en Español

Aclamada por la critica

La recepción crítica fue extremadamente positiva desde el estreno en el Festival de Venecia de 2023. Según reportes tras la premiere, la película recibió una ovación de varios minutos y rápidamente empezó a posicionarse como una de las producciones independientes más destacadas del período.

SensaCine le otorgó una valoración de 4,5 sobre 5 y definió a la película como “imprescindible”. Distintos medios especializados la incluyeron dentro de las mejores películas estrenadas durante 2024 gracias a su combinación de inteligencia narrativa, humor y tensión romántica.

La llegada de Hit Man: asesino por casualidad representa uno de los estrenos más importantes de HBO Max durante mayo. La plataforma viene reforzando su catálogo cinematográfico con películas que tuvieron buen recorrido crítico y comercial, y ahora incorpora una producción que todavía mantenía mucha expectativa entre usuarios latinoamericanos.