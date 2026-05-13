Prime Video confirmó la fecha de estreno de la nueva película de Jack Ryan: Guerra Fantasma

Una saga que vuelve después de cuatro temporadas de serie y tendrá continuidad en el catálogo de esta plataforma en formato filme.

La continuidad de John Krasinski en el rol principal buscará sostener la identidad de la saga

Prime Video anunció el lanzamiento de una nueva producción basada en el universo de Tom Clancy . La plataforma incorporará “Jack Ryan: Guerra Fantasma” a su catálogo, el próximo 20 de mayo, y volverá a colocar a John Krasinski en el papel principal de la franquicia.

Amazon MGM Studios quedó a cargo de la producción de esta película, que continuará la historia del popular agente de la CIA. La nueva entrega llegará después de cuatro temporadas de la serie , una de las apuestas más fuertes de Prime Video dentro del género de espionaje y acción política.

La dirección del largometraje quedó en manos de Andrew Bernstein. La plataforma también presentó el primer tráiler oficial, donde aparece una amenaza internacional, vinculada con operaciones encubiertas y redes clandestinas. La película tendrá estreno exclusivo dentro de Prime Video. La compañía apostó por mantener la continuidad narrativa de la franquicia con varios integrantes históricos del elenco original.

La trama comenzará con una conspiración internacional, descubierta durante una misión secreta. Jack Ryan volverá al terreno operativo, después de detectar un plan que amenaza la seguridad global.

La urgencia por evitar nuevas víctimas marcará el ritmo de la película y condicionará cada decisión del protagonista. Ryan enfrentará a una unidad rebelde que actúa desde las sombras y anticipa gran parte de sus movimientos. El conflicto también incluirá traiciones y conexiones directas con hechos de su propia historia personal.

El agente contará con el respaldo de figuras conocidas dentro de la franquicia. Michael Kelly retomará el personaje de Mike November, mientras que Wendell Pierce volverá a interpretar a James Greer, exdirector de la CIA y uno de los principales aliados del protagonista. La producción incorporará además a Sienna Miller como Emma Marlowe, una agente del MI6. El personaje será presentado como una colaboradora inesperada dentro de la investigación y acompañará a Ryan durante gran parte de la operación.

La misión obligará al grupo a moverse contra un enemigo que parece conocer cada estrategia anticipadamente. La película combinará espionaje, persecuciones y operaciones secretas dentro de una estructura centrada en amenazas internacionales. Aaron Rabin escribió el guión junto a John Krasinski. Noah Oppenheim participó en la construcción de la historia original basada en el universo literario de Tom Clancy.

La franquicia de Jack Ryan construyó parte de su popularidad a partir de conflictos internacionales y amenazas vinculadas con inteligencia militar. La nueva película continuará esa línea narrativa y tendrá el estreno oficial el 20 de mayo en Prime Video. La producción formará parte de las apuestas principales de Amazon MGM Studios para el segmento de acción y espionaje durante 2026.

Trailer de Guerra Fantasma

Embed - Tom Clancy's Jack Ryan: Ghost War - Official Teaser | Prime Video

Reparto de Guerra Fantasma