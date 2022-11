El humorista Jay Leno sufrió quemaduras en su rostro tras el incendio de su auto

Leno confirmó la noticia a Variety, diciendo en un comunicado: "Tengo algunas quemaduras graves por un incendio de gasolina. Estoy bien. Sólo necesito una o dos semanas para recuperarme".

Leno, de 72 años, fue uno de los presentadores de televisión nocturna más vistos de Estados Unidos, y atraía a unos 4,8 millones de espectadores a su programa. En 2009, dejó el show y fue sustituido por Conan O' Brien.

Desde que dejó "The Tonight Show", Leno comenzó su propia serie en la CNBC llamada "Jay Leno's Garage" en 2015 y empezó a presentar la reposición de "You Bet Your Life" en 2021.