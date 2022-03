Facundo Arana reveló que invirtió en un bar y fue estafado

En diálogo con Polino Auténtico (Radio Mitre), el actor reveló cómo fue que lo engañaron para que se transforme en uno de los inversores. “He sido estafado en mi buena ley, pero gracias a Dios, de todo me recupero. Me invitaron a participar, vinieron, se sentaron y me dijeron cosas lindas, que estaba buenísimo y después era una empresa fantasma”, afirmó.