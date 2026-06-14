"Toy Story 5: Una mirada especial" espera su llegada a Disney Plus + Agregar ámbito en









Un clásico que verá la luz en la pantalla grande y genera expectativas entre los usuarios de la plataforma de streaming de la franquicia.

Un estreno prometedor con un giro argumental por fuera de los personajes principales Imagen: Disney+

La franquicia Toy Story volverá a la pantalla grande el próximo 17 de junio, con una nueva historia protagonizada por los personajes más emblemáticos de Pixar. La quinta entrega marcará el regreso de Woody y Buzz Lightyear, quienes volverán a compartir una misión, luego de los acontecimientos que dejaron a ambos en caminos diferentes al final de la película anterior.

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La nueva producción recupera a los juguetes más queridos del universo creado por Pixar y plantea un conflicto relacionado con los cambios en los hábitos de entretenimiento de los chicos. La tecnología ocupa un lugar central en la trama y se convierte en uno de los principales desafíos para los protagonistas.

Tom Hanks y Tim Allen, las voces originales de Woody y Buzz desde 1995, dialogaron sobre la película y reflexionaron acerca del vínculo que mantienen con personajes que forman parte de sus carreras desde hace más de tres décadas. Los actores también compartieron recuerdos personales relacionados con sus hijos, hablaron sobre el impacto cultural de la saga y explicaron por qué continúan aceptando participar en cada nueva aventura de Toy Story.

Toy Story Imagen: Disney+ De qué trata Toy Story 5 La historia muestra el regreso de Woody, después de su separación del grupo en Toy Story 4. El personaje vuelve para colaborar con Jessie y Buzz Lightyear, frente a una situación que afecta a Bonnie, la actual dueña de los juguetes.

La trama presenta a Bonnie recibiendo una tablet como regalo. El dispositivo modifica su forma de entretenerse y reduce el tiempo que dedica a jugar con sus compañeros de aventuras. Los juguetes perciben que la imaginación de la niña comienza a perder espacio frente a las pantallas. Esa situación impulsa una nueva misión encabezada por Woody y Buzz.

Tom Hanks explicó que el objetivo principal de los personajes continúa siendo el mismo que en las películas anteriores. El actor sostuvo que la función de un juguete consiste en hacer feliz a un niño y acompañarlo durante sus momentos de juego. Tim Allen señaló que la película plantea una reflexión sobre la creatividad y el uso del tiempo libre. El intérprete afirmó que la tecnología no constituye un problema por sí misma, aunque remarcó la importancia de preservar las experiencias que estimulan la imaginación. La nueva aventura también modifica la dinámica habitual de la saga. Jessie adquiere un rol más relevante dentro de la historia; y tanto Woody como Buzz pasan a desempeñar funciones de apoyo para ayudarla a resolver el conflicto. Trailer de Toy Story 5 Embed - Toy Story 5 | Tráiler Oficial | Doblado Reparto de Toy Story 5 Tom Hanks como Woody

Tim Allen como Buzz Lightyear

Joan Cusack como Jessie

Blake Clark como Slinky Dog

Wallace Shawn como Rex