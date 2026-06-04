Piden excarcelar a la contadora acusada de realizar una mega estafa por $40.000 millones

Se trata de Natalia Foresio. Los investigadores la acusan de ser la jefa de una asociación ilícita que realizaba facturas truchas con empresas falsas. A dos años del inicio de la causa, la Justicia demora una resolución.

La Justicia recibió este jueves un pedido de excarcelación para Natalia Foresio, la contadora acusada de administrar una red de empresas fantasmas mediante las cuales habría llevado a cabo una mega estafa con perjuicio fiscal superior a los $40.000 millones . La acusan de ser "jefa u organizadora" de una asociación ilícita. La defensa cuestiona los términos de la detención.

El pedido fue presentado por sus abogados defensores Miguel Ángel Molina y AlfredoGascón. El juez tomó nota y trasladó el planteo a la Fiscalía Federal N°3 para que emita su dictamen.

A casi dos años del inicio de la investigación, la Justicia aún no llegó a ninguna conclusión. La defensa de la contadora asegura que la causa ya está madura y no quedan pruebas que proteger: los allanamientos están hechos, los informes bancarios y fiscales producidos, y las declaraciones tomadas. Aseguran también que a esta altura es imposible que Foresio pueda interferir en la investigación.

Los abogados de la contadora cuestionan que se le atribuya el rol de "jefa u organizadora" de una asociación ilícita. En su defensa, aseguran que la maniobra era previa a su incorporación como contadora de las empresas involucradas. Además, cuestionan que Foresio es la única detenida en una causa con decenas de imputados libres. En síntesis, los abogados sostienen que mantenerla presa a ella sola constituye una "selección arbitraria" que viola la igualdad ante la ley.

Facturas truchas, empresas falsas y asociación ilícita

Foresio fue detenida en abril de 2025 luego de una investigación que comenzó en mayo de 2024, a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según los investigadores, habría diseñado y administrado una red de compañías falsas que operaban como "usinas" de facturación apócrifa.

Desde su propio estudio contable, en sociedad con su pareja Luis Cortazzo, habría gestionado la creación de sociedades irregulares y la tramitación de sus claves fiscales. En el marco del proceso judicial, Foresio voluntariamente dio de baja su matrícula como contadora pública.

En junio de 2025 la justicia hizo lugar a un hábeas corpus interpuesto por sus abogados y la trasladó transitoriamente a su domicilio de La Plata, hasta que obtuvo un cupo en el Servicio Penitenciario Federal.

A un mes de aquel traslado a una cárcel de máxima seguridad en junio, el Juzgado Federal le concedió la prisión domiciliaria bajo caución juratoria, pero le impuso ocho restricciones, entre ellas prohibición de contacto con testigos y coimputados, y baja del servicio de internet en su domicilio y estudio.

Molina, quien patrocinó en otras causas a Daniel Scioli y a Facundo Moyano, entre otros, invocó en su presentación estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del plenario "Díaz Bessone" de la Cámara Nacional de Casación Penal para insistir en que la prisión preventiva debe fundarse en peligros procesales concretos, no en la gravedad abstracta de los delitos imputados.

Con la vista corrida a la Fiscalía Federal N°3, el pedido de excarcelación quedó en manos del fiscal. Si la representante del Ministerio Público se opone, el juez deberá resolver con los argumentos de ambas partes. Foresio lleva más de un año y un mes sin condena, pero bajo alguna forma de detención.