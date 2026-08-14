La película de Star Wars "The Mandalorian and Grogu" ya tiene fecha de estreno en Disney+ + Agregar ámbito en









Esta es la primera película de la franquicia desde "El ascenso de Skywalker" en 2019, que recaudó mil millones de dólares a nivel mundial.

Mando y Grogu llegan al streaming tras su paso por cines.

The Mandalorian and Grogu, la más reciente película del universo Star Wars ya tiene fecha de estreno confirmada en Disney+.

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La aventura galáctica, que saltó del mundo de las series al cine, estará disponible en Disney+ a partir del 2 de septiembre tras un flojo paso por las salas. El filme recaudó 345 millones de dólares, la cifra más baja de todo este universo cinematográfico.

The galaxy’s favorite duo is bringing the adventure home.



Stream Star Wars: The Mandalorian and Grogu on @DisneyPlus September 2. pic.twitter.com/1FdjwklA1V — Star Wars (@starwars) August 14, 2026 De qué trata The Mandalorian and Grogu Dirigida por Jon Favreau, la película se estrenó en cines el 22 de mayo y narra la historia del cazarrecompensas Din Djarin (Pedro Pascal) y su aprendiz, Grogu, quienes son reclutados por la oficial Coronel Ward (Sigourney Weaver) para ayudar a la Nueva República. Este peculiar dúo debe rescatar al heredero de Jabba el Hutt, Rotta el Hutt (con la voz de Jeremy Allen White, de El Oso), para dar con un líder imperial.

El reparto también incluye a Martin Scorsese, quien hace una aparición especial como el cocinero Hugo Durant. Sin embargo, esta no es la primera vez que trabaja con la franquicia, ya que el cineasta también tuvo un breve papel en "Solo: Una historia de Star Wars" como el cocinero Rio Durant.

The Mandalorian and Grogu transcurre después de la tercera temporada de The Mandalorian y la primera temporada de Ahsoka, ambas series originales de Disney+.

Mando tiene la voz de Pascal, aunque gran parte del trabajo físico lo realizan los especialistas Lateef Crowder y Brendan Wayne. Favreau coescribió la película junto con Dave Filoni, quien fue ascendido a presidente de Lucasfilm a principios de este año tras la salida de Kathleen Kennedy. Esta es la primera película de “Star Wars” desde El ascenso de Skywalker en 2019, que recaudó mil millones de dólares a nivel mundial. La próxima entrega de la franquicia es Star Wars: Starfighter, que se estrenará el 28 de mayo de 2027 y estará protagonizada por Ryan Gosling bajo la dirección de Shawn Levy. The Mandalorian and Grogu llega a Disney+ el 2 de septiembre.