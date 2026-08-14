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14 de agosto 2026 - 10:00

A más de 15 años de su estreno en Disney: el regreso de una de sus franquicias más populares

La historia que hizo delirar a muchos adolescentes en el pasado sumará un nuevo capítulo, con el regreso del elenco original.

La obra que hizo delirar a muchos adolescentes regresará con una nueva entrega, que promete despertar la nostalgia en muchos.

La obra que hizo delirar a muchos adolescentes regresará con una nueva entrega, que promete despertar la nostalgia en muchos.

Freepik

Hay capítulos en la vida de muchos adolescentes que merecen ser cerrados de otra forma o sumar algo nuevo para revivir una historia que tan felices los hizo. Disney entiende que la nostalgia juega un papel importante y, siempre que encuentra la forma adecuada, suma series o películas para rememorar los éxitos del pasado.

En este caso, la compañía retomará uno de sus grandes hitos para darle un nuevo capítulo. La trama no girará exclusivamente alrededor de las figuras de tiempo atrás, sino que presentará nuevos protagonistas dispuestos a tomar el mismo camino de las primeras entregas.

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Este será el nuevo dúo de la tercera entrega de Camp Rock.

Este será el nuevo dúo de la tercera entrega de Camp Rock.

De qué trata Camp Rock 3

Camp Rock vuelve con su tercera entrega y tendrá el esperado regreso de los Jonas Brothers, encarnando a los hermanos Gray, integrantes del exitoso grupo Connect 3. La banda sufre un gran inconveniente: perdió al artista encargado de abrir los shows de su nueva gira y, para solucionarlo, decide retornar al campamento en busca de una estrella emergente.

La película contará con un nuevo elenco dentro del alumnado, cuyos integrantes buscarán convertirse en las próximas estrellas de la música. Sage será la cantante principal y motor de la historia, ella es una chica competitiva y decidida a ganar el concurso. También estará Fletch, guitarrista y compositor, con un perfil más sensible y reservado.

Los Jonas volverán a encarnar a los hermanos Gray, quienes conforman el exitoso grupo ficticio conocido como Connect 3.

Los Jonas volverán a encarnar a los hermanos Gray, quienes conforman el exitoso grupo ficticio conocido como Connect 3.

A este dúo se suman Desi, hermano de la nueva protagonista y un pianista con un talento fuera de lo común, y Rosie, la chelista interesada en salir del molde dentro del campamento.

Además del trío de hermanos, regresará Demi Lovato como Mitchie, ahora una artista consagrada que tendrá una especie de cameo debido a que su madre, Connie, es la nueva encargada del Camp Rock. Para lamento de muchos fanáticos nostálgicos, su aparición será más simbólica que protagónica.

Disney+: tráiler de Camp Rock 3

Disney+: elenco de Camp Rock 3

  • Joe Jonas

  • Nick Jonas

  • Kevin Jonas

  • Demi Lovato

  • Maria Canals-Barrera

  • Liamani Segura

  • Malachi Barton

  • Lumi Pollack

  • Hudson Stone

  • Casey Trotter

  • Sherry Cola

  • Brooklynn Pitts

  • Ava Jean

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