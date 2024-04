Fabiana Cantilo sobre su presente: "Tengo que hacer dos shows por mes para pagar el alquiler"







La cantante reflexionó sobre su carrera, el manejo de su economía y admitió que vive "al día".

La cantante reveló que se gastó toda su plata pero "no se queja".

Fabiana Cantilo, una icónica figura en la historia del rock argentino, dejó una huella imborrable en la escena musical. Su voz única, letras introspectivas y habilidad para fusionar géneros la han convertido en una de las artistas más respetadas y queridas de Argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Fabiana compartió su realidad actual y admitió que debe realizar dos shows al mes para pagar el alquiler: "Me gasté todo mi dinero. Tengo para vivir al día, sí. Está bueno porque sino no cantaría, estaría tirada abajo de una palmera y me chupa un huevo todo".

"Por lo menos dos shows por mes tengo que hacer, ponele. Para pagar el alquiler porque encima no tengo casa. Yo digo: 'Jodete por drogadicta'. Por serlo antes. Hace 11 años que no consumo. Me digo: 'Jodete por no hacer las cosas bien'. No me quejo", dijo a Infobae.

Fabiana Cantilo comparó su carrera con la de Lali y la de Fito Páez También reflexionó sobre las decisiones que la llevaron a donde está hoy. Reconoció que su pasado, marcado por excesos y desórdenes, afectó su reputación. A diferencia de otros artistas ordenados y dedicados como Lali y Fito, ella se autodenomina “Lady Vaga”.

"Hacer todos esos despelotes, quedarte sin dormir, suspender shows, hace que los productores digan: 'A esta no la voy a contratar'. Entonces, no tenía como Lali, como Fito que son gente ordenada, que les va bien y tienen la plata que se merecen porque laburan, porque son workaholic, además. Yo no. Yo soy 'Lady Vaga'".

Temas Música

economía