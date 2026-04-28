BMG y Concord se fusionan y conforman una de las mayores compañías discográficas del mundo

La compañía resultante de la fusión operará bajo el nombre de BMG y abarcará la edición musical, la música grabada, los derechos teatrales y la distribución digital.

BMG y Concord anunciaron oficialmente "un acuerdo definitivo para combinar sus negocios", creando lo que es básicamente la cuarta gran compañía discográfica, aunque la denominan "la compañía discográfica independiente líder en el mundo".

El acuerdo, que según fuentes se sitúa entre u$s6.600 y u$s7.000 millones, daría lugar a una compañía considerablemente más pequeña que los dos grandes grupos discográficos dominantes, Universal y Sony , pero no muy diferente del tercero, Warner , al menos según algunos indicadores.

La compañía resultante de la fusión operará bajo el nombre de BMG y abarcará la edición musical, la música grabada, los derechos teatrales y la distribución digital. En conjunto, el catálogo de ambas compañías incluye obras de artistas como Jelly Roll, Paul Simon, Lainey Wilson, Tina Turner, Diane Warren y Jean-Michel Jarre , así como de Creedence Clearwater Revival, Daddy Yankee, Denzel Curry, «Hamilton», Phil Collins, REM y «The Sound of Music» .

La compañía resultante de la fusión estará participada en un 67 % por Bertelsmann y en un 33% por filiales de Great Mountain Partners. Según el comunicado, las filiales de Great Mountain Partners también recibirán un pago único en efectivo de u$s1.160 millones. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias, y se espera que se complete en el segundo semestre de 2026.

Bob Valentine, CEO de Concord , será el director ejecutivo, y Thomas Coesfeld, CEO de BMG, presidirá la compañía resultante de la fusión. La sede central global estará en Nashville y la sede europea en Berlín. La nueva empresa se llamará BMG y contará con las divisiones "BMG Publishing" y "Concord Records".

Según el comunicado, el acuerdo "incluye la ambición a medio plazo de alcanzar un EBITDA de 1.200 millones de dólares, partiendo de una base de EBITDA pro forma de más de u$s730 millones en 2026, impulsada por el crecimiento orgánico, las fusiones y adquisiciones y las sinergias".

Embed - Concord on Instagram: "Today, we announced that we are joining together with @thenewbmg to create the world’s leading independent music company. “We are excited to begin working together to build something truly exceptional. Both companies were founded to support great artistry and with a deep sense of responsibility to the performers, songwriters, and playwrights we serve. This is not about replicating the major label model; it’s about using scale to strengthen independence. Together, we will build a company that gives artists more reach and more flexibility – all designed to support their distinct visions.” - Bob Valentine, CEO" View this post on Instagram

El impacto en la industria de la fusión de BMG y Concord

Si bien la compañía sin duda calificaría como una "cuarta gran discográfica" en términos de escala, con pocas excepciones, las dos compañías no invierten realmente en superestrellas actuales: las divisiones de música grabada de BMG y Concord no tienen a nadie que esté a la altura de una Taylor Swift, un Bruno Mars o un Harry Styles, aunque la lista de artistas de la división country de BMG sí cuenta con Lainey Wilson y Jelly Roll.

En cambio, ambas compañías comparten modelos de negocio similares, centrados en la publicación y el catálogo. Desde 2021, BMG ha invertido más de u$s1.500 millones en la adquisición de derechos musicales y una cantidad similar en la firma de contratos, licencias y tecnología, según el comunicado. Concord ha invertido más de u$s3.000 millones desde 2020 en publicación, música grabada, derechos teatrales y distribución, y cuenta con más de 125.000 artistas y compositores en todo el mundo.

BMG, fundada en 2008 tras la fusión de la BMG original con Sony Music, se especializó inicialmente en artistas veteranos como Lenny Kravitz, Blondie e Iron Maiden y en catálogos como los de Motley Crue (que adquirieron por unos u$s100 millones), ZZ Top (50 millones de dólares), Tina Turner y John Legend, que, aunque ya han pasado su mejor momento comercial, conservan bases de fans sólidas y leales, sobre todo fuera de Estados Unidos, y también venden cantidades respetables de productos físicos rentables.

BMG representa a Mick Jagger, Keith Richards, Bruno Mars, Diane Warren, Lewis Capaldi, John Legend, Pitbull y muchos otros, y a lo largo de los años ha adquirido editoriales como Bug Music, Cherry Lane, Chrysalis y Union Square Music.

Concord, que pagó unos u$s300 millones por los catálogos de canciones de los tres miembros principales de Genesis y u$s217 millones por el de Daddy Yankee, también cuenta con una amplia lista de artistas que incluye desde Daft Punk hasta Leonard Bernstein, así como el grupo Pulse Music Group, orientado al pop y al rap.