Falleció James Earl Jones, el actor que dio voz a Darth Vader en "La guerra de las galaxias"

Pero su prol más emblemático no lo llevaría a aparecer en la gran pantalla. George Lucas, el creador de "La guerra de las galaxias", lo eligió porque "quería una voz más oscura" para el que se convertiría en el villano más famoso de la historia del cine, Darth Vader, rememoró Jones en una entrevista concedida en 2009 al American Film Institute. "Así que contrató a un tipo que nació en Mississippi, creció en Michigan, tartamudea, y esa voz soy yo", dijo en esa oportunidad.

En un principio, el actor no quiso que su nombre apareciera en los créditos de los primeros episodios de "La guerra de las galaxias", por considerar que su trabajo era más propio de efectos especiales, y prefirió que el reconocimiento recayera en el actor tras la máscara, David Prowse, según la revista especializada Far Out.

Pero fue Jones con su frase lapidaria "Yo soy tu padre", al revelarse ante Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill, quien regaló una de sus líneas más memorables del cine.

"#QDEP papá", acompañado de un corazón roto, escribió en sus redes sociales el propio Hamill.