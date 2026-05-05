China: impactante explosión en una fábrica dejó al menos 26 muertos y decenas de heridos + Seguir en









El estallido ocurrió en Liuyang, un punto neurálgico que concentra el 60% de la producción nacional de pirotecnia y el 70% de los envíos al mercado internacional.

El episodio ocurrió el lunes por la tarde y generó una amplia movilización de equipos de emergencia.

Las autoridades chinas confirmaron que al menos 26 personas perdieron la vida y 61 sufrieron heridas tras el estallido en una fábrica de pirotecnia ocurrido el lunes. El incidente generó una amplia movilización de equipos de emergencia, quienes trabajaron intensamente en el lugar del siniestro desde el momento de la explosión.

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De acuerdo con los reportes oficiales, el siniestro afectó a una planta de fabricación y muestra de pirotecnia en Liuyang. Esta provincia es el corazón del sector en China, ya que de allí sale el 60% de los fuegos artificiales del mercado interno y el 70% de los que se venden al exterior.

Operativo de seguridad tras la explosión de una fábrica en China A raíz de la magnitud del siniestro y la densa humareda, se decretó el cese inmediato de actividades en todas las plantas pirotécnicas de Changsha para realizar auditorías de seguridad. La respuesta en el terreno fue masiva: más de 480 rescatistas especializados llegaron al epicentro, integrando un despliegue total de 1.500 efectivos entre médicos, bomberos y policías. Como precaución, las autoridades evacuaron a los residentes locales y blindaron el área con un cordón de seguridad de tres kilómetros.

Las autoridades dieron por concluidas la mayoría de las tareas de búsqueda, confirmando además que los niveles de contaminación ambiental en la zona afectada se mantienen dentro de los parámetros normales.

Bajo la orden de Xi Jinping de intensificar el auxilio a las víctimas y transparentar lo sucedido, la policía detuvo a los responsables de la firma involucrada.

El presidente no solo pidió celeridad en la investigación, sino que también demandó un blindaje de la seguridad laboral en todas las provincias chinas.

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