"Beetlejuice, Beetlejuice" fue la película más vista en los cines de Argentina

Una jirafa en el balcón, la película argentina que se presentó en salas la última semana, quedó en puesto 15, con 1.370 asistentes.

El total de localidades vendidas en cines entre el jueves 5 y el domingo 8 de septiembre fue de 295.798, un 20 porciento menos que la semana anterior.

De qué trata Beetlejuice, Beetlejuice

¡Beetlejuice ha vuelto! Después de una tragedia familiar inesperada, tres generaciones de la familia Deetz regresan a su hogar en Winter River. Aún atormentada por Beetlejuice, la vida de Lydia da un vuelco cuando su rebelde hija adolescente, Astrid, descubre el misterioso modelo de la ciudad en el ático y el portal al Más Allá se abre accidentalmente. Con problemas en ambos reinos, es solo cuestión de tiempo hasta que alguien diga el nombre de Beetlejuice tres veces y el travieso demonio regrese para desatar su propio tipo de caos.

Michael Keaton regresa a su papel icónico junto a Winona Ryder (Stranger Things, Little Women) como Lydia Deetz y Catherine O'Hara (Schitt's Creek, Corpse Bride) como Delia Deetz. Al reparto se suma Jenna Ortega (Wednesday, Scream VI) como la hija de Lydia, Astrid, Justin Theroux (Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi, The Leftovers), Monica Bellucci (Spectre, Matrix), Arthur Conti (House of the Dragon) en su debut cinematográfico, y Willem Dafoe (Poor Things, At Eternity’s Gate).