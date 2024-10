Fans de Liam Payne se reunieron a despedir al ex One Direction

El cuerpo de Liam Payne , el exintegrante de la banda One Direction que murió el miércoles al caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires, permanece este jueves en la morque mientras se esperan los resultados finales de las pericias policiales sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Decenas de fans de Payne se congregaron apenas conocida la noticia de su muerte en las afueras del hotel Casa Sur en Palermo y algunos permanecieron allí hasta altas horas de la noche. El jueves por la mañana podían verse frente al lugar flores y carteles que decían "descansa en paz" o "me acompañaste siempre" .

"Estoy más en shock que cualquier cosa. Me parece muy raro y fuerte que haya pasado acá", dijo a la agencia AFP Catalina Gelos, de 22 años y fan de One Direction desde los 14.

Frente al hotel, la joven cantaba la canción "What Makes You Beautiful", de One Direction, recordando a la banda que la acompañó entre su adolescencia y sobre la cual tenía esperanzas de que se volvieran a juntar.

Payne, de 31 años, murió el miércoles poco después de las 17hs al caer del balcón de su habitación en el tercer piso del hotel.

Se esperaba que los testigos, sobre todo los trabajadores del hotel, acudieran al juzgado a lo largo de la jornada.

Algunos "directioners", como se conoce a sus fans, convocaban en redes sociales a congregarse en la tarde del jueves en torno del simbólico Obelisco para despedir a Payne.

La llamada al 911 pidiendo asistencia para Liam Payne

El miércoles se difundió el audio del encargado del hotel que llamó al número de emergencias 911.

"Tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y está rompiendo toda la habitación así que necesitamos que venga (...). Tiene balcón y estamos con temor de que haga algo que ponga en riesgo su vida", decía el empleado.

El Ministerio de Seguridad de Buenos Aires emitió otro comunicado en el que informó que sus oficiales constataron "el fallecimiento de un hombre que se había arrojado del balcón de su habitación".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Reino Unido confirmó que está en contacto con las autoridades argentinas en relación con "la muerte de un británico". Sin embargo, un portavoz declinó hacer comentarios sobre el caso.

Payne tenía "lesiones gravísimas incompatibles con la vida producto de su caída (...). No hubo posibilidad de reanimación", dijo el miércoles el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), Alberto Crescenti.

La caída, cuyas razones se investigan, se produjo desde una altura "de alrededor de 13 o 14 metros", agregó. "Aparentemente tenía fractura de base de cráneo".