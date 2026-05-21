Polémica por el show de Fito Páez en el Movistar Arena: las quejas del público por una decisión del artista

Las publicaciones comenzaron a multiplicarse durante la noche y apuntaban principalmente a la decisión del músico de tocar completo “Novela”, su disco editado en 2025.

El recital que Fito Páez dio el miércoles por la noche en el Movistar Arena de Buenos Aires quedó envuelto en una polémica luego de que se viralizaran videos y comentarios de asistentes que hablaban de silbidos, quejas por el repertorio y gente retirándose antes del final del show.

Las publicaciones comenzaron a multiplicarse durante la noche y apuntaban principalmente a la decisión del músico de tocar completo “Novela”, su disco editado en 2025, en el marco de la gira “Sale el Sol” . Pese a que el propio artista había anticipado días antes a través de sus redes cómo sería el show, algunos usuarios cuestionaron que el tramo inicial del recital estuviera centrado en ese solo disco y no en los clásicos más conocidos del artista rosarino.

Pero después de terminar "Novela", el recital cambió completamente de clima. Durante cerca de dos horas más, Fito repasó una larga lista de clásicos y el público acompañó el show con entusiasmo.

Mientras se llevaba a cabo la primera parte del show, varias personas recurrieron a las redes para expresar su descontento con lo que estaban viendo.

"Fito Páez" Porque fue silbado por su propio público al tocar completo su último álbum de 25 canciones que nadie había escuchado. pic.twitter.com/A3FVit08bk

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Fito respondió desde el escenario a quienes habían silbado durante el segmento de "Novela". Rápidamente eso se hizo viral, sin embargo hubo muchos que más tarde expresaron su felicidad por el show que había brindado el rosarino

“11 y 6”, “Mariposa Tecknicolor”, “Ciudad de pobres corazones”, “A rodar mi vida”, “Al lado del camino” y “Brillante sobre el mic” fueron algunas de las canciones que sonaron en la segunda parte del show que abarcó un total de casi 3hs.

Más allá de lo de anoche, Fito lleva cuatro Movistar Arena agotados, ya se encuentra a la venta una nueva y quinta función en Buenos Aires, programada para el lunes 29 de junio.