La noche en que Fito Paez quiso hacer un "regalo" a su público pero lo abuchearon y se sintió incomprendido Por Carolina Liponetzky + Agregar ámbito en









Fito Páez decidió tocar de un tirón su nuevo disco "Shine" y no fue bien recibido por su público. "¿Qué te pasa Buenos Aires? Los algoritmos manipulan tu dopamina, necesitan más paciencia y escucha". Incomprendido y molesto, dijo que "No sé odiar, sé amar".

Fito Páez contó en detalle el argumento de su nueva ópera rock “Shine”, que empezó a gestarse en los 80 y vio la luz en 2025, y solo había presentado oficialmente en marzo pasado en el Teatro El Círculo de Rosario. Se trata de un álbum de 25 canciones que tocó anoche de un tirón.

El público fanático que se acercó a ver a Fito Páez al Movistar Arena esperando que toque “una que sepamos todos”, tuvo que esperar una hora y media hasta que llegara “El amor despues del amor” y demás temas inoxidables, ya que el show abrió con una larga explicación del poeta y artista discurriendo sobre su album “Novela”. Fito contó que le había llevado nada menos que 38 años componer esas canciones que conforman un álbum conceptual, con una historia compleja, fantástica, intrincada, oscura, mitológica, criminal, vincular, acaso críptica.

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Los espectadores no se habían preparado para ir a escuchar el nuevo disco, querían corear las canciones de todos los tiempos. De modo que luego del largo introito con Fito anticipando de qué trataría la primera hora y media de recital con su nuevo disco tocado de un tirón, que además incluye monólogos en voz de la gran Lorena Vega (muy en línea con el personaje que encarnó en "Las cautivas") comenzó un trip de idas y vueltas de espectadores que recorrían los pasillos, compraban cerveza, deambulaban mirando sus teléfonos, conversaban, irrespetuosos, se inquietaban e impacientaban y abandonaron el recinto. Hasta que comenzaron los abucheos que enojaron al músico.

“Qué te pasa Buenos Aires? Me diste lo peor y lo mejor de vos. Tienen que tener paciencia, es la dopamina que los algoritmos están manipulando a su antojo, tienen que poder escuchar”, y luego de los silbidos llegó “El amor después del amor” con evidente desgano y hastío desde el showman, que sin embargo ofreció sus habituales altísimos standards de calidad en lo sonoro y vocal.

De a poco se fue amigando con el público que coreó “A rodar mi vida”, “Brillante sobre el mic”, “11 y 6”, “Dar es dar”, una tremenda intro para “Ciudad de pobres corazones” y hasta “Polaroid de locura ordinaria”, entre otros himnos, para cerrar como es habitual con “Dale alegría a mi corazón” a capella entre todos , a modo de abrazo conciliatorio, de arenga futbolera, de turba abrazada con un pasado en común. SIn embargo, el espíritu festivo se percibió ausente.

El rosarino había contado en detalle el argumento de su nueva ópera rock “Novela”, que empezó a gestarse en los 80 y vio la luz en 2025, y solo había presentado oficialmente en marzo pasado en el Teatro El Círculo de Rosario. Se trata de un álbum de 25 canciones, unidas por el relato de la Vega, que Fito y su banda interpretaron completo y en orden con unos hermosos sonidos, visuales bellísimos y muy personales.

Desde el circo de los hermanos Podestá al Circo romano y el Circo Beat, con historias de amor, muerte y resurrección, Páez dio a entender en varias ocasiones, fiel a su estilo, que el mundo es un circo. Cuando se sentó al piano para “Al lado del camino”, reflexionó sobre lo que había ocurrido en la primera parte, como una suerte de prueba de laboratorio o cámara gesell que arrojó ciertos resultados: “Yo amo, no sé odiar. Y me gusta compartir todo. Menos, muchaches, menos. Porque está bueno todo. Está bueno detenerse a escuchar al otro, porque te están haciendo un regalo“. Y anticipó que no iba a castigar al público sacando canciones. “Como te quiero Buenos Aires, sabés cómo te conozco. Nunca voy a olvidar esta noche. ¡Este concierto! Me sentí más vivo que nunca", escribió junto a imágenes de la noche. Pese a que había alertado sobre los algoritmos y la adicción a las redes, inmediatamente después del show Fito posteó en redes: “Amor, rabia, relajo, energía, pelea callejera, espectáculo, antropología porteña, el mundo vibrante, dopaminas y endorfinas en pugna y en abrazo perpetuo”. Hay una nueva fecha en el Movistar confirmada para el 29 de junio, habrá que ver qué show decide ofrecer, su corazón dice ofrecerlo siempre.