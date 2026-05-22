El recital que Fito Páez dio el miércoles por la noche en el Movistar Arena de Buenos Aires quedó envuelto en una polémica luego de que se viralizaran videos y comentarios de asistentes que hablaban de silbidos, quejas por el repertorio y gente retirándose antes del final del show.
Fito Páez habló tras la polémica con el público en su show: "Nunca voy a olvidar esta noche"
La decisión del músico de tocar completo “Novela”, su disco editado en 2025 en su cuarto show en el Movistar generó repercusiones en redes sociales.
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La noche en que Fito Paez quiso hacer un "regalo" a su público pero lo abuchearon y se sintió incomprendido
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Polémica por el show de Fito Páez en el Movistar Arena: las quejas del público por una decisión del artista
Las publicaciones comenzaron a multiplicarse durante la noche y apuntaban principalmente a la decisión del músico de tocar completo “Novela”, su disco editado en 2025, en el marco de la gira “Sale el Sol”. Pese a que el propio artista había anticipado días antes a través de sus redes cómo sería el show, algunos usuarios cuestionaron que el tramo inicial del recital estuviera centrado en ese solo disco y no en los clásicos más conocidos del artista rosarino.
Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Fito respondió desde el escenario a quienes habían silbado durante el segmento de "Novela".
Qué dijo Fito Páez sobre su show en el Movistar Arena
Tras lo sucedido en el Movistar y la repercusión en redes sociales, Fito se refirió al tema a través de su cuenta de Instagram. En una publicación acompañada por varias imágenes, el músico expresó:
"Nunca voy a olvidar esta noche! Este concierto! Me sentí más vivo que nunca… Amor, rabia, relajo, energía, pelea callejera, espectáculo, antropología porteña, el mundo vibrante, dopaminas y endorfinas en pugna y en abrazo perpetuo Me encantas Buenos Aires, porque sos reloca y zarpada! Gracias Euge por tu entrega total, gracias @lorevegaok x ser la voz de nuestra amada narradora… Gracias por tanto".
Cabe destacar que tras terminar "Novela", el recital cambió completamente de clima. Durante cerca de dos horas más, Fito repasó una larga lista de clásicos y el público acompañó el show con entusiasmo.
“11 y 6”, “Mariposa Tecknicolor”, “Ciudad de pobres corazones”, “A rodar mi vida”, “Al lado del camino” y “Brillante sobre el mic” fueron algunas de las canciones que sonaron en la segunda parte del show que abarcó un total de casi 3hs.
Fito lleva cuatro Movistar Arena agotados, ya se encuentra a la venta una nueva y quinta función en Buenos Aires, programada para el lunes 29 de junio.
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