Fito Páez habló tras la polémica con el público en su show: "Nunca voy a olvidar esta noche" + Agregar ámbito en









La decisión del músico de tocar completo “Novela”, su disco editado en 2025 en su cuarto show en el Movistar generó repercusiones en redes sociales.

Fito respondió en sus redes sobre lo sucedido en el cuarto show en el Movistar Arena.

El recital que Fito Páez dio el miércoles por la noche en el Movistar Arena de Buenos Aires quedó envuelto en una polémica luego de que se viralizaran videos y comentarios de asistentes que hablaban de silbidos, quejas por el repertorio y gente retirándose antes del final del show.

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Las publicaciones comenzaron a multiplicarse durante la noche y apuntaban principalmente a la decisión del músico de tocar completo “Novela”, su disco editado en 2025, en el marco de la gira “Sale el Sol”. Pese a que el propio artista había anticipado días antes a través de sus redes cómo sería el show, algunos usuarios cuestionaron que el tramo inicial del recital estuviera centrado en ese solo disco y no en los clásicos más conocidos del artista rosarino.

Uno de los momentos más comentados de la noche ocurrió cuando Fito respondió desde el escenario a quienes habían silbado durante el segmento de "Novela".

Qué dijo Fito Páez sobre su show en el Movistar Arena Tras lo sucedido en el Movistar y la repercusión en redes sociales, Fito se refirió al tema a través de su cuenta de Instagram. En una publicación acompañada por varias imágenes, el músico expresó:

"Nunca voy a olvidar esta noche! Este concierto! Me sentí más vivo que nunca… Amor, rabia, relajo, energía, pelea callejera, espectáculo, antropología porteña, el mundo vibrante, dopaminas y endorfinas en pugna y en abrazo perpetuo Me encantas Buenos Aires, porque sos reloca y zarpada! Gracias Euge por tu entrega total, gracias @lorevegaok x ser la voz de nuestra amada narradora… Gracias por tanto".

Embed - Fito Paez on Instagram: "Nunca voy a olvidar esta noche! Este concierto! Me sentí más vivo que nunca… Amor, rabia, relajo, energía, pelea callejera, espectáculo, antropología porteña, el mundo vibrante, dopaminas y endorfinas en pugna y en abrazo perpetuo Me encantas Buenos Aires, porque sos reloca y zarpada! Gracias Euge por tu entrega total, gracias @lorevegaok x ser la voz de nuestra amada narradora… Gracias por tanto a: Músicos Dirección musical, bajo, guitarra y coros @oliverodiego Batería y coros @baremberg Teclados, guitarra y coros @juanabsatz Guitarra y coros @juaniaguero Coros @emmedemariela Saxo Alejo Von der Pahlen Trompeta @ervinstutz Trombón @saantib Management y producción general @daniloasueiro Personal Manager @mariabelen4044 Management Casa Paez @vanderacarlos Production Manager Diego Quartara Jefe de escenario @ianskor Operador de sonido @audiomlopez Operador de Monitores @francomascotti Stage @chiquinoesta @fernando_alfaro_barrios Arte @maxrompo Visuales @alepippa Fernando Pérez @manuel.ullua @alexloosers @elefantediamante Producción de arte @aniichimento Asistencia de arte @bren.benavente Asistencia audiovisual Rosa Angélica Vera Bibiana Luna Afiches @afiches_boqueron Styling de instrumentos @ucarfede @glued.ok Confección de utilería Noemí Rivadulla Vestuario @ultravelocidad Diseño y dirección lumínica @lcxbas Diseño y producción Juan Diana Menéndez Diseño y arte @cuatrodesetiembre Programación y operación en vivo @pedro_pampin @jere.perteagudo @emilioaquilanti Contenido visual / vj @matidubos Fotografía @adlerguido Video @federementeria27 @sebaavila_filmmaker @diegotomasevic @soypablopachedo Prensa @jacomunicacion Social Media @lacobara y @nicowodner Tour Manager @pilareca Coach vocal @fabiwilder Osteópata @lic._anaojeda Mechandising @martinpaezroth Vestuario Lorena Vega @ramirosorrequieta Produce @gaucho.uy @sonymusicespana @sonymusicargentina @afoverde Chau Novela! Hola Shine! Les amo" View this post on Instagram Cabe destacar que tras terminar "Novela", el recital cambió completamente de clima. Durante cerca de dos horas más, Fito repasó una larga lista de clásicos y el público acompañó el show con entusiasmo. “11 y 6”, “Mariposa Tecknicolor”, “Ciudad de pobres corazones”, “A rodar mi vida”, “Al lado del camino” y “Brillante sobre el mic” fueron algunas de las canciones que sonaron en la segunda parte del show que abarcó un total de casi 3hs. Fito lleva cuatro Movistar Arena agotados, ya se encuentra a la venta una nueva y quinta función en Buenos Aires, programada para el lunes 29 de junio.

Guido Adler