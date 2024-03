Feria del Libro: la Secretaría de Cultura no tiene quien la represente

Por primera vez en casi medio siglo de existencia, la tradicional exposición se quedaría no sólo sin stand de la cartera cultural sino también sin funcionario del área que concurra a la apertura.

El presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro , dijo hoy a este diario que, pese a que se le solicitó una respuesta desde el pasado enero, la Secretaría de Cultura de la Nación no confirmó su participación en la próxima Feria del Libro de Buenos Aires, que se inicia el 25 de abril próximo en La Rural.

“No sólo no nos respondieron si participarán con el stand tradicional, que está en el sector Azul y suele ser uno de los más visibles y concurridos, sino que tampoco nos confirmaron si vendrá a la Feria el Secretario de Cultura o algún enviado suyo. Hasta hoy no nos respondieron ninguno de los mails, whatsapps y mensajes que le enviamos. Nada. Nos ignoraron ”.

Vaccaro, en el diálogo, dijo que esto representaría la primera vez en la historia de la Feria del Libro en que no haya una representación del Estado nacional . El año próximo, la tradicional exposición celebrará su cincuentenario: “Cultura de la Nación, tanto cuando fue Ministerio como cuando era Secretaría, durante la época de Macri, como volvió a serlo ahora, jamás faltó. Parece hasta inconcebible”.

Vaccaro prefiere no hablar de costos de alquiler de stand en este momento económicamente delicado. El año pasado, el stand (uno de los más grandes de la Feria, y de mayor visibilidad, está ubicado en el Sector Azul) costó 25 millones de pesos. Si hoy se aplicara la inflación acumulada la cifra estaría cercana a los 80 millones. “Pero no es un asunto de costos. A lo largo de la historia de la Feria, hubo muchísimos acuerdos y no fueron raras las ocasiones en que otras instituciones nacionales, como el Ministerio de Educación y la Biblioteca Nacional, por ejemplo, compartieron el stand y ofrecieron actividades que fueron muy provechosas para estudiantes y el público en general.”

“La Fundación es razonable, siempre lo fue: en otros casos negociamos canjes con espacios oficiales como el CCK para hacer presentaciones gratuitas, y descontarlas del valor del stand; hay cientos de posibilidades, hasta achicar la superficie del stand. Pero lo que nos parece increíble es el destrato al que nos vemos sometidos este año. Ni siquiera nos dicen que no por una razón de mera cortesía.”

“El stand de la Ciudad, en cambio -siguió Vaccaro- confirmó su presencia como todos los años apenas asumió la nueva ministra del área, Gabriela Ricardes”. ¿Habrá respuesta? El presidente de la FEL dice que las puertas siguen abiertas. Ahora bien, si mañana apareciera una editorial o un grupo de editoriales que pretenden el stand destinado a Cultura de la Nación, ¿usted qué hace? “Se los alquilo de inmediato, por supuesto”, responde sin titubear.