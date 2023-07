Ferrari de Michael Mann cerrará el Festival de Cine de Nueva York

De qué trata Ferrari de Michael Mann

Michael Mann ("Heat", "The Last of the Mohicans") dirigió "Ferrari", que es una adaptación de la biografía de 1991 "The Man and the Machine" de Brock Yates. La película, que se rodó en Módena, la ciudad natal de Ferrari, dramatiza la vida del empresario italiano y ex piloto de Fórmula 1 en un punto de apoyo profesional y personal. Shailene Woodley, Gabriel Leone, Patrick Dempsey y Jack O'Connell completan el reparto.