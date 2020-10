Hollywood: superproducciones en jaque por la pandemia

Los efectos de la pandemia del coronavirus sobre Hollywood pueden ser mucho más profundos de lo que parece a simple vista. No sólo se han detenido rodajes, postergado estrenos y cerrado salas sino que, de persistir esta situación, las superproducciones correrían peligro de desaparecer, en favor de películas de presupuesto mediano o bajo. Esto se explica por múltiples razones, pero se resumen en una: la recaudación que puede obtener un “tanque” (tal como se denomina a las películas de presupuesto y marketing millonarios) en las plataformas de streaming no es suficiente para justificar la inversión. Dicho de otra forma: en un mundo sin cines abiertos, estas películas no funcionan.