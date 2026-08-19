Dentro de su amplio catálogo, HBO Max cuenta con una producción cuya premisa se pregunta que es lo que pasa después de la muerte, pero lleva esa idea al límite a través de un grupo de jóvenes dispuestos a detener sus propios corazones para descubrir qué es lo que pasa durante esos instantes.
Quieren saber que hay después de la muerte: la sombría película de HBO Max que te dejará sin aire
La trama sigue a cinco estudiantes que llevan un experimento médico al límite y sufren consecuencias aterradoras.
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Se trata de "Línea mortal: al límite", un thriller de ciencia ficción y terror psicológico estrenado en 2017 bajo la dirección de Niels Arden Oplev. La película cuenta con un reparto lleno de estrellas que reúne a Elliot Page, Diego Luna y Nina Dobrev en una experiencia médica que termina despertando algo que ninguno de ellos esperaba.
De qué trata Línea mortal: al límite
La historia sigue a Courtney, una estudiante de Medicina obsesionada con descubrir si existe alguna forma de conciencia más allá de la vida. Para encontrar una respuesta propone un experimento inédito a sus compañeros: detener temporalmente su corazón mientras registran la actividad cerebral y luego reanimarla.
Jamie, Sophia y Ray son quienes se suman al plan y la ayudan a avanzar con la prueba dentro de una sala vacía del hospital, deteniendo su corazón por 60 segundos. Una vez recuperada, Courtney empieza a experimentar cambios en su sistema, como la capacidad de recordar información con mucha facilidad, recupera habilidades olvidadas y atraviesa una gran sensación de euforia.
Los resultados despiertan la curiosidad del resto, quienes deciden pasar por la misma experiencia. Con el tiempo deciden incrementar la cantidad de minutos en los que su corazón se mantiene detenido, pero eso trae consecuencias aterradoras. Cada integrante del grupo empieza a tener visiones relacionadas con momentos dolorosos de su pasado.
HBO Max: tráiler de Línea mortal: al límite
HBO Max: elenco de Línea mortal: al límite
- Elliot Page como Courtney Holmes
- Diego Luna como Ray
- Nina Dobrev como Marlo
- James Norton como Jamie
- Kiersey Clemons como Sophia
- Kiefer Sutherland como Dr. Barry Wolfson
- Beau Mirchoff como Brad
- Madison Brydges como Tessa Holmes
- Miguel Anthony como Cyrus Gudgeon
- Jenny Raven como Irina Wong