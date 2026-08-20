El universo DC se amplía en HBO Max: todo lo que tenés que saber sobre Linternas + Agregar ámbito en









La serie presenta a Aaron Pierre como John Stewart y Kyle Chandler como Hal Jordan, dos generaciones de Linternas Verdes.

﻿La producción de DC Studios llegó a HBO Max el 17 de agosto con ocho episodios y una historia policial protagonizada por Hal Jordan y John Stewart.

Atención, fanáticos de los superhéroes: la nueva serie de DC Studios, Linternas, llegó a HBO Max el 17 de agosto y se convirtió en una de las principales apuestas de la plataforma para este mes. La primera temporada tiene ocho episodios y presenta una historia que mezcla ciencia ficción, policial y superhéroes, con dos protagonistas: el veterano Hal Jordan, interpretado por Kyle Chandler, y el nuevo integrante del Cuerpo de Linternas Verdes, John Stewart, encarnado por Aaron Pierre.

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La producción forma parte del renovado Universo DC impulsado por DC Studios y está desarrollada por Chris Mundy, Damon Lindelof y el guionista de cómics Tom King. Mundy se desempeña como showrunner. La serie está producida por HBO en asociación con Warner Bros. Television y DC Studios.

De qué trata Linternas, la nueva serie de HBO Max La historia sigue a John Stewart, un nuevo recluta del Cuerpo de Linternas Verdes, que queda bajo la supervisión del experimentado Hal Jordan. Ambos reciben una misión en la Tierra que, al principio, parece un caso policial: investigar un asesinato en el corazón de Estados Unidos. El caso se desarrolla lejos de los escenarios espaciales habituales de las historias de Linterna Verde.

La investigación lleva a los protagonistas a una zona rural de Estados Unidos, donde aparecen secretos, conflictos y pistas que terminan conectando el crimen con una amenaza de escala mucho mayor. La premisa oficial de la serie describe a Stewart y Jordan como dos policías intergalácticos involucrados en un misterio terrestre con vínculos cósmicos.

HBO Max presentó el primer teaser oficial en marzo y posteriormente debutó el tráiler completo durante la Comic-Con de San Diego. El avance muestra a Hal Jordan y John Stewart investigando el caso que los lleva hasta nuestro planeta y anticipa los primeros detalles de la producción.

Tráiler de Linternas Reparto de Linternas Kyle Chandler

Aaron Pierre

Nathan Fillion

Kelly Macdonald

Ulrich Thomsen

Garret Dillahunt

Poorna Jagannathan

Laura Linney

Jason Ritter

Nicole Ari Parker

J. Alphonse Nicholson

Jasmine Cephas Jones Una producción protagonizada por los Linternas Verdes La temporada debutó con un episodio semanal. El calendario publicado para la serie establece ocho capítulos, con nuevos episodios cada domingo en Estados Unidos. El segundo episodio está previsto para el 23 de agosto, mientras que el cierre de la primera temporada llega el 4 de octubre. Entre las figuras creativas aparecen nombres conocidos de la televisión y los cómics. Chris Mundy, Damon Lindelof y Tom King son los co-creadores, mientras que James Hawes dirige los dos primeros episodios. También participan como directores Stephen Williams, Geeta Vasant Patel y Alik Sakharov. James Gunn y Peter Safran forman parte del equipo de producción ejecutiva. Con ocho capítulos y una trama que combina investigación criminal con ciencia ficción, Linternas representa una de las primeras grandes presentaciones del universo de Green Lantern dentro de esta nueva etapa de DC Studios. La serie ya está disponible en HBO Max.