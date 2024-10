Gerard Piqué rompió el silencio y habló sobre su separación de Shakira

“Siempre he estado muy tranquilo; es decir, sé que en el mundo en el que vivimos, sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. La verdad no está contada de la manera que ha sido”, declaró.

“Lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, de mis amigos, de las personas que de verdad te conocen, saben cómo eres y lo que haces y eso me da mucha tranquilidad. Entiendo que todo el mundo tenga su punto de vista y mucha gente que no me conoce piensa que soy de una manera o de otra, libtertad de expresión”, agregó.

Cómo afectaron a Piqué las críticas mediáticas

A pesar de la cancelación mediática que vivió, Piqué mencionó que las polémicas o controversias no le afectan, por el contrario, se enfoca más en las cosas buenas que le ha dejado su carrera deportiva y su vida profesional.

“Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien, me siento un privilegiado. La vida que he tenido y jugar en el club de mi vida que es el Barcelona durante más de 20 años, tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, unos amigos que los conservo desde el colegio, me hace que cada día me despierte y sienta muchísimo privilegio. Hay que disfrutar de la vida que al final esto dura dos días”, finalizó.