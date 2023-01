Globos de Oro 2023: Quentin Tarantino, Ana de Armas y Jamie Lee Curtis entre los presentadores

De Armas está nominada a los Globos a Mejor Actriz de Drama por su papel en Blonde, Curtis está nominada a Actriz de Reparto por Everything Everywhere All at Once, mientras que Nash está nominada a Actriz de Reparto en Serie Limitada/Película de TV por Dahmer -Monster: The Historia de Jeffrey Dahmer.

De los nominados que no planean asistir se encuentra la estrella de The Whale, Brendan Fraser, quien compite como Mejor Actor de Drama. Fraser dijo en una entrevista con GQ que no irá a los Globos porque “es por la historia que tengo con ellos… Y mi madre no crió a un hipócrita. Puedes llamarme muchas cosas, pero no eso”.

Fraser acusó previamente al ex presidente y miembro de la asociación, Philip Berk, de manosearlo en un almuerzo de 2003 en el Hotel Beverly Hills. Berk negó las acusaciones y la HFPA no tomó ninguna medida en su contra.

Si bien Top Gun: Maverick está nominada a dos Globos de Oro, incluida la de Mejor Película Dramática, no se espera que la estrella y productor de esa película Tom Cruise sea parte de la gala, ya que se manifestó devolviendo tres premios por la falta de diversidad.

Jerrod Carmichael será el anfitrión de la ceremonia que llevará a cabo el 10 de enero y será transmitida por TNT. El ganador previamente anunciado del Globo de Oro y seis veces nominado, Eddie Murphy, recibirá el Premio Cecil B. DeMille 2023. El ganador de cinco Globos de Oro y nominado en dieciséis ocasiones, Ryan Murphy, recibirá el Premio Carol Burnett.