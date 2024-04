Gran Hermano 2023: Coty se puso cara a cara con Furia y armó un escándalo

coty y furia.webp El cara a cara entre Coty y Furia en GH.

"Yo no tengo la culpa de que aumentaron los precios de los puchos. Todavía no terminé de hablar, todavía no terminé de hablar, todavía no terminé de hablar", respondió de forma soberbia Juliana. Ante esto, Constanza se mostró enfadada con la actitud de su compañera "Siempre le interrumpís a todos, ¿por qué no te puedo interrumpir yo?".