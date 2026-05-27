"Obsession": el nuevo fenómeno de terror que costó menos de un millón de dólares y arrasa en taquilla

"Obession", la película que vuelve a poner el foco en la premisa de "tener cuidado con lo que se desea".

El cine de terror vuelve a dar un golpe sobre la mesa, demostrando que en la industria del séptimo arte, la creatividad y la tensión valen mucho más que los efectos especiales de mil millones de dólares.

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El fenómeno del 2026 se llama Obsession. Lo que comenzó como un proyecto independiente de bajo presupuesto escaló hasta convertirse en un gigante financiero: la cinta costó menos de u$s800,000 y ya ha recaudado la estratosférica cifra de u$s84 millones en un par de semanas en cines.

Curry Barker: La mente detrás del fenómeno El nombre que todo Hollywood está pronunciando es Curry Barker. Barker no es el típico director surgido de las grandes academias; su talento se curtió en el ecosistema digital. Junto a su socio Cooper Tomlinson, Barker se hizo un nombre en el canal de YouTube "That’s a Bad Idea", donde perfeccionó su capacidad para incomodar al espectador con sketches que oscilaban entre el humor negro y el terror psicológico.

Su transición al largometraje con Obsession no fue un accidente. Barker ya había causado revuelo con Milk & Serial, una película grabada con presupuesto cero que se volvió viral. Su estilo se caracteriza por una dirección minimalista pero asfixiante, donde el miedo no proviene de un monstruo saltando a la pantalla, sino de la distorsión de la realidad cotidiana.

¿De qué trata Obsession? El terror de los deseos cumplidos La premisa de la película es tan sencilla como aterradora. La historia sigue a Bear, un joven cuya timidez lo mantiene atrapado en una zona de amistad eterna con Nikki, su mejor amiga de toda la vida.

En un momento de desesperación, Bear (Michael Johnston) recurre a un mito urbano —el "One Wish Willow" (el sauce de un solo deseo)— para pedir que Nikki (Inde Navarrette) lo ame más que a nada en el mundo. El deseo se cumple, pero la "obsesión" del título se manifiesta como una patología violenta y sobrenatural. La película explora cómo el amor forzado borra la identidad de la persona amada, transformándola en una amenaza letal. Embed - Obsesión – Tráiler Oficial Fenómenos similares: el terror como el negocio más rentable del cine Obsession se une a un club exclusivo de películas que lograron retornos de inversión que desafían la lógica económica de los estudios. Algunos casos destacados en el género son: The Blair Witch Project (1999): El estándar de oro y máximo referente en estas cuestiones. Costó unos u$s 60,000 y recaudó más de 248 millones . Cambió el marketing cinematográfico para siempre usando internet cuando casi nadie lo hacía.

Paranormal Activity (2007): Rodada en la casa del director con solo u$s 15,000 , terminó facturando 193 millones . Demostró que el miedo a lo invisible es más barato y efectivo que cualquier monstruo de CGI.

Terrifier 2 (2022): Un fenómeno más reciente. Con un presupuesto de u$s 250,000 (financiado en parte por fans), logró 15 millones en taquilla gracias al boca a boca sobre su visceralidad extrema.

Skinamarink (2023): Un experimento visual de solo u$s15,000 que se volvió viral en TikTok y recaudó 2 millones de dólares, probando que el terror experimental también tiene un público masivo. El éxito de Obsession confirma que el público esta dispuesto a entregarse a historias originales, a su vez el ascenso de Curry Barker marca un antes y un después para los creadores de contenido: ya no necesitan permiso de los grandes estudios para dominar la cartelera mundial. Basta con una cámara, una buena idea y un manejo magistral del suspenso para que el público acompañe. Obsession está disponible en cines.

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