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27 de mayo 2026 - 18:00

Pocos episodios y una historia atrapante: la serie más esperada volvió a Netflix y ya es furor

Un policial negro, cargado de drama y con un misterio que va a mantener a los espectadores pegados hasta el final.

El policial de Netflix que te va a mantener en tensión de principio a fin.

El policial de Netflix que te va a mantener en tensión de principio a fin.

Imagen: Netflix

Netflix acaba de sumar a su catálogo una de las series más comentadas del momento y los fanáticos del suspenso ya la convirtieron en tema de conversación en redes sociales. Con nuevos episodios, más misterio y un ritmo ideal para maratonear, esta producción promete volver a atrapar a quienes quedaron fascinados con su primera entrega.

El fenómeno del thriller juvenil sigue creciendo y cada vez son más los usuarios que buscan historias cortas, intensas y llenas de giros inesperados. En esta ocasión, la plataforma apuesta nuevamente por una ficción británica basada en una exitosa saga literaria que combina secretos, desapariciones y una protagonista decidida a descubrir la verdad.

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La serie en cuestión es Asesinato para principiantes, que estrenó recientemente su esperada segunda temporada en Netflix. La producción regresó con seis episodios cargados de tensión y rápidamente se posicionó entre los contenidos más vistos de la plataforma.

Asesinato para principiantes
Llegó la segunda temporada de la serie que todos estaban esperando a Netflix.

Llegó la segunda temporada de la serie que todos estaban esperando a Netflix.

De qué trata Asesinato para principiantes

La historia sigue a Pip Fitz-Amobi, una adolescente brillante y curiosa que vive en un pequeño pueblo inglés marcado por un crimen que conmocionó a toda la comunidad. Aunque el caso parecía resuelto, ella sospecha que todavía hay muchas preguntas sin responder.

Movida por su instinto y su obsesión por descubrir la verdad, Pip comienza una investigación por cuenta propia. A medida que avanza, descubre secretos ocultos, testimonios contradictorios y vínculos inesperados que complican cada vez más el misterio. En esta nueva temporada, la tranquilidad dura muy poco.

Asesinato para principiantes
La investigación de Pip puede descubrir cosas inesperadas y su vida correrá peligro.

La investigación de Pip puede descubrir cosas inesperadas y su vida correrá peligro.

Una misteriosa desaparición vuelve a sacudir al pueblo y obliga a la protagonista a involucrarse nuevamente en una peligrosa investigación que pondrá a prueba sus límites.

Con capítulos de menos de una hora y un clima de tensión constante, la serie combina drama adolescente, suspenso psicológico y giros sorprendentes que mantienen la intriga hasta el final. Ideal para quienes buscan una historia atrapante y fácil de maratonear.

Netflix: tráiler de Asesinato para principiantes

Embed - Asesinato para principiantes | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: elenco de Asesinato para principiantes

  • Emma Myers (Pip Fitz-Amobi)
  • Zain Iqbal (Ravi Singh)
  • Asha Banks (Cara Ward)
  • Yali Topol Margalith (Lauren Gibson)
  • Henry Ashton (Max Hastings)

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