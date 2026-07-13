El perturbador thriller psicológico de Prime Video: volvió de la guerra, vio algo terrible y nadie le cree + Agregar ámbito en









Una producción llena de miedo y tensión esconde un misterio inquietante que va a hacer que dudes de todo lo que ves desde el principio hasta el final.

La película de suspenso que te va a hacer dudar de todo. Gentileza - Prime Video

El catálogo de Prime Video cada vez cuenta con más películas de suspenso que apuestan por historias llenas de incertidumbre y giros inesperados. Entre esas propuestas se encuentra una producción que construye el misterio a partir de la fragilidad emocional de su protagonista.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con una trama que combina recuerdos traumáticos, dudas constantes y una investigación que avanza entre sombras, este proyecto te va a mantener pegado a la pantalla desde el primer minuto. La historia obliga al espectador a preguntarse qué es real y qué forma parte de una mente traumada.

La película de Prime Video que te va a hacer dudar de todo. Gentileza - Prime Video De qué trata El pasado acecha "El pasado acecha" (título con el que también se conoce a "My Sister's Bones" o "Los huesos de mi hermana") desarrolla un thriller psicológico centrado en Kate, una corresponsal de guerra que vuelve a su ciudad natal después de pasar mucho tiempo cubriendo el conflicto en Irak. Su regreso de debe a que tiene que asistir al funeral de su madre. Mientras ordena las pertenencias familiares y enfrenta viejos recuerdos, comienza a notar situaciones extrañas en una vivienda vecina que despiertan su preocupación.

La película que te hará dudar de todo. Gentileza - Prime Video Kate cree que un niño atraviesa una situación de grave peligro dentro de esa casa, pero cuando intenta convencer a quienes la rodean, nadie cree en lo que dice. Esa falta de respuestas alimenta todavía más su angustia y la lleva a investigar por su cuenta, mientras todavía atraviesa las secuelas psicológicas de la guerra. El trastorno de estrés postraumático altera su percepción y genera una incertidumbre sobre aquello que de verdad está pasando y lo que es imaginario.

A medida que la investigación avanza, los recuerdos del frente de batalla, las alucinaciones y los traumas personales empiezan a mezclarse, lo que convierte cada escena en un rompecabezas donde es muy difícil distinguir la verdad de las imágenes creadas por la mente de Kate.

Prime Video: tráiler de El pasado acecha Prime Video: elenco de El pasado acecha Olga Kurylenko como Dr. Shaw

Jenny Seagrove como Kate Rafter

Lovi Poe como Frida

Anna Friel como Sally Rafter

Ben Miles como Paul

Maggie Steed como Gillian Rafter