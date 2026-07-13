El catálogo de Prime Video cada vez cuenta con más películas de suspenso que apuestan por historias llenas de incertidumbre y giros inesperados. Entre esas propuestas se encuentra una producción que construye el misterio a partir de la fragilidad emocional de su protagonista.
El perturbador thriller psicológico de Prime Video: volvió de la guerra, vio algo terrible y nadie le cree
Una producción llena de miedo y tensión esconde un misterio inquietante que va a hacer que dudes de todo lo que ves desde el principio hasta el final.
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Con una trama que combina recuerdos traumáticos, dudas constantes y una investigación que avanza entre sombras, este proyecto te va a mantener pegado a la pantalla desde el primer minuto. La historia obliga al espectador a preguntarse qué es real y qué forma parte de una mente traumada.
De qué trata El pasado acecha
"El pasado acecha" (título con el que también se conoce a "My Sister's Bones" o "Los huesos de mi hermana") desarrolla un thriller psicológico centrado en Kate, una corresponsal de guerra que vuelve a su ciudad natal después de pasar mucho tiempo cubriendo el conflicto en Irak. Su regreso de debe a que tiene que asistir al funeral de su madre. Mientras ordena las pertenencias familiares y enfrenta viejos recuerdos, comienza a notar situaciones extrañas en una vivienda vecina que despiertan su preocupación.
Kate cree que un niño atraviesa una situación de grave peligro dentro de esa casa, pero cuando intenta convencer a quienes la rodean, nadie cree en lo que dice. Esa falta de respuestas alimenta todavía más su angustia y la lleva a investigar por su cuenta, mientras todavía atraviesa las secuelas psicológicas de la guerra. El trastorno de estrés postraumático altera su percepción y genera una incertidumbre sobre aquello que de verdad está pasando y lo que es imaginario.
A medida que la investigación avanza, los recuerdos del frente de batalla, las alucinaciones y los traumas personales empiezan a mezclarse, lo que convierte cada escena en un rompecabezas donde es muy difícil distinguir la verdad de las imágenes creadas por la mente de Kate.
Prime Video: tráiler de El pasado acecha
Prime Video: elenco de El pasado acecha
- Olga Kurylenko como Dr. Shaw
- Jenny Seagrove como Kate Rafter
- Lovi Poe como Frida
- Anna Friel como Sally Rafter
- Ben Miles como Paul
- Maggie Steed como Gillian Rafter
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