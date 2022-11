Gran Hermano 2022: sancionaron a dos competidores por conducta indebidas

En el programa del martes, Santiago del Moro transmitió el comunicado de Gran Hermano de que, efectivamente, La Tora sería castigada. En la emisión del miércoles por la noche, en tanto, el propio conductor señaló cuándo se daría a conocer esta sanción.

Este jueves Gran Hermano se comunicó con todos los hermanitos y dijo: “Como ustedes saben, salvo en circunstancias de descanso, higiene personal o recreación dentro de la piscina, el micrófono jamás debe ser retirado. Sin embargo, he detectado una situación en donde Lucila, de manera intencional, le habla al oído a un compañero sabiendo que no llevaba el micrófono colocado. En el hecho al que hago referencia, se han cometido dos desobediencias: hablar en susurro para comunciarle a un compañero un mensaje secreto y deshacerse deliberadamente del micrófono”.

Y remató: “Lucila, por esta conducta, has sido sancionada. Y se te anulara el derecho adquirido como líder de salvar a uno de tus compañeros nominados esta semana”.

Cabe destacar que, en la gala de nominación del miércoles, desde la producción llamaron la atención a los jugadores por un segundo complot y decidieron anular los votos de todos los involucrados, entre los que se encontraba la Tora.

La sanción a Alfa en Gran Hermano

En el programa de anoche también fue sancionado Walter Alfa Santiago por una situación que se dio con Coti, otra de las participantes.

En el video presentado por Santiago del Moro se ve a Coti, Maxi y Juan hablando en la cocina. “¿Se zarpó con vos, no?”, le preguntó el taxista a la correntina. ”Sí. Yo le estaba diciendo basta porque no me gustaba lo que estaba haciendo. Primero estaba acostado. Me dijo ‘me estoy por cambiar, estoy en bolas. Tapate los ojos’. Me tapo los ojos. Él se levanta y se cambia y me dice ‘no me mires, me estás espiando’. Le digo ‘che, dejá de joder’”, introdujo Coti.

“Y en un momento se acuesta, se tapa con la frazada y pone la mano así, tipo levantada y me dice ‘mirá, mirá, mirá'”, concluyó. Luego la producción mostró el audio de lo que dijo Walter Santiago en aquel momento: “Mirá ‘Cotita’. Diez de circunferencia ‘Cotita’, mirá un desodorante”. Tras el tape, Alfa fue sancionado por Gran Hermano con su nominación inmediata para abandonar la casa el próximo domingo.