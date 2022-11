Gran Hermano 2022: quiénes son los nominados tras un nuevo complot

La espontánea de la Tora fue anulada por complot, así como los votos de Juan y Juliana, pero al haber ganado la prueba del líder de la semana, tiene inmunidad y la facultad de sacar de placa a uno de los cuatro nominados. Resta saber si pierde alguno de esos beneficios cómo consecuencia de la sanción, o si es enviada a placa cómo muchos reclaman a través de las redes sociales.

¿Quiénes son los cuatro nominados en Gran Hermano?

Quitados los votos del complot, la placa final de los más votados quedó de la siguiente manera: Juan, Daniela (ambos con 8 votos), Agustín y Nacho (con 5 los dos).

La campaña en Twitter para sacar a Laura Ubfal del debate de Gran Hermano

Una campaña que arrancó en Twitter, busca firmas para que despidan a Laura Ubfal del debate de Gran Hermano 2022. Primero, ella los desafió: "Si juntan un millón de firmas, me voy", dijo. Y ahora, hizo su descargo en LAM (América, a las 20).

"Es ridículo lo que están haciendo", afirmó la periodista, y sostuvo que Change.org está pensada para juntar firmas por causas más importantes que una panelista de un reality.

"En Twitter, hay odiadores. Me quieren sacar pero no van a poder, me van a duplicar el sueldo", afirmó. Y planteó: "Ellos no distinguen entre el adentro y el afuera (de Gran Hermano). Yo estoy afuera. No me pueden mandar a placa".