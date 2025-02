Juliette Binoche presidirá el jurado del Festival de Cannes 2025

“En 1985 subí por primera vez las escaleras con el entusiasmo y la incertidumbre de una joven actriz; nunca imaginé que volvería 40 años después en el papel honorífico de presidenta del jurado”, dijo Binoche en un comunicado. “Aprecio el privilegio, la responsabilidad y la absoluta necesidad de humildad”.

Además del honor de Cannes, Binoche es la única actriz que ha ganado el premio a mejor actriz en los tres principales festivales europeos (Cannes, Venecia, Berlín), llevándose la Copa Volpi de Venecia en 1994 por Tres colores: azul de Kielowski y el Oso de Plata de Berlín por su actuación como enfermera de la Segunda Guerra Mundial en El paciente inglés de Anthony Minghella, el papel que también le valdría un BAFTA y un Oscar a mejor actriz de reparto.

Más recientemente, Binoche interpretó a Coco Chanel en la serie de Todd A. Kessler para AppleTV+, The New Look, y volvió a trabajar con su coprotagonista de El paciente inglés, Ralph Fiennes, para The Return, la versión rudimentaria de Uberto Pasolini de La Odisea de Homero. El año pasado, reemplazó a la directora polaca Agnieszka Holland como presidenta de la Academia de Cine Europeo.

El 78º Festival Internacional de Cine de Cannes se celebrará del 13 al 24 de mayo de 2025.