Se trata de la última persona a la que llamó el magnate antes de suicidarse en la cárcel en 2019. Podría heredar hasta u$s100 millonesde su patrimonio.

Quién es la mujer que podría heredar una buena parte del patrimonio de Jeffrey Epstein.

Una desclasificación de documentos de Jeffrey Epstein reveló la última pareja del magnate, quien podría recibir une herencia estimada en u$s100 millones . Se trata de Karyna Shuliak , una odontóloga de 37 años .

La relación entre ambos quedó expuesta luego de que el Departamento de Justicia de EEUU liberara tres millones de páginas de archivos en enero de 2026. Estos documentos incluyen miles de correos electrónicos íntimos, fotografías y detalles sobre su convivencia en las diversas propiedades de Epstein.

Shuliak, quien conoció al financiero cuando tenía 21 años, no fue considerada cómplice por las autoridades ni identificada como víctima en la red de tráfico sexual. Actualmente, la mujer mantiene un perfil bajo y ejerce su profesión en una clínica de Brooklyn bajo el nombre de "Karyna".

La dentista fue la última persona a la que Epstein llamó desde su celda el 10 de agosto de 2019, horas antes de quitarse la vida. Durante esa comunicación de 20 minutos, el financiero le aconsejó que fuera fuerte ante el avance de los cargos federales y no se deje amedrentar o perjudicar por las acusaciones en su contra.

Aquel contacto telefónico selló un vínculo que comenzó en marzo de 2011 , cuando ella acababa de llegar a Nueva York con una visa de estudiante. Desde entonces, Epstein canalizó pagos por casi un millón de dólares hacia ella y financió el estilo de vida de sus padres en Bielorrusia.

"Eres el hombre más puro de todos los hombres", le escribió Shuliak en junio de 2012, agradeciendo el apoyo económico para su vivienda y sus estudios universitarios.

Karyna Shuliak es la última persona a la que llamó el Epstein antes de suicidarse en su celda de la cárcel en 2019.

De esta manera, el testamento modificado poco antes de la muerte del magnate, Shuliak se perfila como la principal beneficiaria de estos fondos. Además del efectivo, el documento menciona un anillo de diamantes entregado "en contemplación de matrimonio".

El escándalo del matrimonio por conveniencia

Uno de los puntos más polémicos revelados por los archivos es el presunto fraude migratorio que permitió a Shuliak obtener la ciudadanía estadounidense en 2018. Epstein habría orquestado un matrimonio entre Shuliak y una de sus propias víctimas femeninas para facilitar el proceso legal.

Legisladores demócratas del Congreso señalaron este enlace como un potencial "matrimonio por conveniencia" diseñado para evitar la deportación de la joven. La exesposa afirmó posteriormente haber sido obligada a casarse sin conocer los motivos migratorios detrás de la unión.

Finalmente, el divorcio se concretó en 2019, poco antes de que estallara el último escándalo judicial que terminó con la detención de Epstein.

Por otra parte, la carrera profesional de Karyna también estuvo marcada por la influencia de su pareja, quien presionó para que fuera admitida en la Universidad de Columbia. Los archivos sugieren que administradores de la facultad proporcionaron información privilegiada a la joven sobre los temas que encontraría en su examen de admisión.

A raíz de estas filtraciones, la institución tomó medidas disciplinarias contra directivos involucrados, aunque no sancionó a la dentista. En la actualidad, cuenta con su licencia para ejercer en Nueva York y trabaja de forma activa tras graduarse en 2025.