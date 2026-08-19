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19 de agosto 2026 - 13:00

HBO Max estrenó una icónica película de los 2000: el clásico de ciencia ficción y comedia que tenés que volver a ver

Un meteorito, criaturas que evolucionan a toda velocidad y un grupo de científicos deberán enfrentar una amenaza fuera de control.

Una producción que combina aventura, humor y ciencia ficción con el sello de una época inolvidable.

Una producción que combina aventura, humor y ciencia ficción con el sello de una época inolvidable.

Pexels

HBO Max incorporó a su catálogo una película que mezcla ciencia ficción y humor a partir de una premisa tan sencilla como descontrolada: algo extraño llega a la Tierra y, en cuestión de horas, todo comienza a complicarse. Con científicos, criaturas inesperadas y una carrera contrarreloj, la historia apuesta por el entretenimiento sin demasiadas vueltas.

La trama sigue a un grupo de personajes que queda involucrado en un fenómeno que desafía cualquier explicación cotidiana. Lo que al principio parece un hallazgo científico termina tomando otra dimensión cuando aparecen formas de vida con una capacidad fuera de lo común. A partir de allí, encontrar una solución se convierte en la única salida.

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Un reparto de figuras reconocidas acompaña esta historia fantástica que convirtió lo absurdo en uno de sus principales atractivos.

Un reparto de figuras reconocidas acompaña esta historia fantástica que convirtió lo absurdo en uno de sus principales atractivos.

De qué trata Evolución

Todo empieza cuando un meteorito se estrella cerca de Glen Canyon. Wayne Grey (Seann William Scott), un aspirante a bombero, presencia la caída y alerta a las autoridades. Poco después, el Doctor Ira Kane (David Duchovny) y el Profesor Harry Block (Orlando Jones) acuden al lugar para tomar muestras.

Al analizar la roca, descubren vida extraterrestre con una tasa de evolución acelerada. En pocas horas, las células se multiplican y mutan en criaturas que se escapan del cráter y amenazan a la población local.

El Doctor Ira Kane aporta la experiencia clave: un pasado en el área científica del gobierno que lo dejó relegado a una universidad comunitaria. Junto al Profesor Block y a Wayne, los tres arman una improbable defensa contra los monstruos.

La situación empeora con la llegada del ejército. La Doctora Allison Reed (Julianne Moore) y el General Russell Woodman (Ted Levine) toman el control del área por orden del Gobernador Lewis (Dan Aykroyd), generando un choque entre la burocracia militar y los científicos que buscan salvar al planeta.

HBO Max: tráiler de Evolución

HBO Max: elenco de Evolución

  • David Duchovny
  • Julianne Moore
  • Orlando Jones
  • Seann William Scott
  • Ted Levine
  • Ethan Suplee
  • Michael Bower
  • Pat Kilbane
  • Ty Burrell
  • Dan Aykroyd
  • Katharine Towne
  • Sarah Silverman

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