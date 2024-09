HBO y Max presentaron el primer adelanto de la segunda temporada de "The Last of Us"







Después de una primera temporada récord, que fue la temporada debut más vista de una serie en la historia de HBO, la segunda temporada de The Last of Us se estrenará en 2025.

Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizan la serie.

Como parte de la celebración del Día de The Last of Us, HBO y Max lanzaron un adelanto de la segunda temporada de la serie original de HBO The Last of Us, basada en la aclamada franquicia de videojuegos desarrollada por Naughty Dog para las consolas PlayStation.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La celebración anual del Día de The Last of Us se lleva a cabo cada 26 de septiembre, fecha en la que el virus cordyceps catalizó los eventos, también conocido como el “Día del Brote”. Ahora, en su año 11, este evento celebra a la franquicia y su dedicada comunidad de fans.

Después de una primera temporada récord, que fue la temporada debut más vista de una serie en la historia de HBO, la segunda temporada de The Last of Us se estrenará en 2025 en HBO y Max.

Adelanto de la segunda temporada de The Last of Us Tras cinco años de paz luego de los eventos de la primera temporada, el pasado colectivo de Joel y Ellie los alcanza, arrastrándolos a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás.

The Last of Us _ TLOU Day Teaser Oficial _ Max.mp4 El elenco que regresa para la segunda temporada incluye a Pedro Pascal como Joel, Bella Ramsey como Ellie, Gabriel Luna como Tommy y Rutina Wesley como Maria. El nuevo elenco previamente anunciado incluye a Kaitlyn Dever como Abby, Isabela Merced como Dina, Young Mazino como Jesse, Ariela Barer como Mel, Tati Gabrielle como Nora, Spencer Lord como Owen, Danny Ramirez como Manny y Jeffrey Wright como Isaac. Catherine O’Hara será estrella invitada. The Last of Us está escrita y producida ejecutivamente por Craig Mazin y Neil Druckmann. La serie es una coproducción con Sony Pictures Television y también es producida ejecutivamente por Carolyn Strauss, Jacqueline Lesko, Cecil O’Connor, Asad Qizilbash, Carter Swan y Evan Wells. Compañías productoras: PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint y Naughty Dog.