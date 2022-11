Nuevos detalles de la serie precuela de It en HBO Max

El programa, actualmente titulado "Welcome to Derry", se informó por primera vez que estaba en desarrollo en marzo. HBO Max le ha dado al programa un compromiso de producción en serie. Los detalles exactos de la trama permanecen en secreto, aparte del hecho de que el programa servirá como precuela de las películas recientes It: Chapter One e It: Chapter Two, que se estrenaron en 2017 y 2019 respectivamente.