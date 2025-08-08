"Highlander": Dave Bautista interpretará al villano en la película protagonizada por Henry Cavill







Chad Stahelski está dirigiendo el largometraje que debe comenzar su fotografía principal a fines de septiembre y rodarse en lugares del Reino Unido y Hong Kong.

Dave Bautista se enfrentará a Henry Cavill en la nueva Highlander.

Dave Bautista está en negociaciones finales para interpretar al villano en la nueva versión de Amazon MGM del clásico de culto de los años 80 Highlander.

El actor se unirá a Henry Cavill y Russell Crowe en la fantasía de acción, que proviene del estandarte United Artists de Amazon MGM y está programado para obtener un estreno en cines.

De qué trata Highlander La película original, estrenada en 1986, fue protagonizado por Christopher Lambert como Connor MacLeod, un Highlander escocés medieval que descubre que es un guerrero inmortal. Con la ayuda de un espadachín llamado Ramírez, interpretado por Sean Connery, el Highlander titular lucha contra otros inmortales a lo largo de los siglos, culminando en una batalla moderna en la que, como dice la línea clásica de diálogo, "solo puede haber uno". La película fue y vino de varias épocas.

henry-cavill-highlander.jpeg En la nueva versión, Cavill interpreta a MacLeod mientras que Crowe es Ramírez. La actriz de la serie Industry, Marisa Abela, también tiene un papel protagónico. Bautista tendrá el codiciado papel del bárbaro inmortal conocido como Kurgen, quien ha estado matando a otros inmortales a lo largo de los siglos para absorber su esencia. Clancy Brown interpretó memorablemente al personaje en la película original.

Michael Finch escribió el guion de la nueva versión. Scott Stuber y Nick Nesbitt son productores junto a Neal H. Moritz, 87Eleven Entertainment de Stahelski, Josh Davis de Davis Panzer Productions y Louise Rosner. Bautista ha convertido a Amazon en uno de sus destinos predilectos, siendo Highlander su último proyecto para la plataforma de streaming. Ha protagonizado las comedias de acción de Amazon, My Spy, y su secuela, y está en posproducción de la comedia de acción The Wrecking Crew, junto a Jason Momoa. También está en conversaciones para protagonizar la secuela de The Roadhouse, también en Amazon. Bautista está representado por WME, Meisner Entertainment Group y Jackoway Austen.

