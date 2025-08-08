"El viaje de Chihiro" en cines: comienzan dos ciclos imperdibles de Ghibli que se extenderán hasta diciembre

Una oportunidad única para ver estos clásicos animados en pantalla grande. Estará disponible en 75 salas de cine del país.

El viaje de Chihiro ya está en 75 salas de cine del país, una de las 11 joyas del estudio de animación más importante del mundo. La película da inicio a dos ciclos imperdibles de Ghibli que se extenderán hasta diciembre en nuestros cines.

"Chihiro es una niña de diez años que viaja con sus padres. Después de atravesar un túnel, llegan a un mundo fantástico, en el que no hay lugar para los seres humanos, sólo para los dioses de primera y segunda clase. Cuando descubre que sus padres han sido convertidos en cerdos, Chihiro se siente muy sola y asustada", esta es la sinopsis de la cinta animada dirigida por el artista japonés Hayao Miyazaki .

Con el reestreno de la aclamada obra El viaje de Chihiro, galardonada con el Oscar a Mejor Película Animada, se inician dos ciclos de películas de Ghibli. Aquí el cronograma:

Basada en una leyenda japonesa, esta emotiva historia cuenta la vida de Kaguya, una niña encontrada en un tallo de bambú que crece rápidamente y cautiva a todos por su belleza. Sin embargo, su verdadero origen y destino esconden un misterio celestial. Una obra visualmente poética y profundamente conmovedora.

“La colina de las amapolas”

En el Yokohama de los años 60, dos estudiantes luchan por salvar un viejo edificio escolar mientras se enfrentan a revelaciones sobre su pasado familiar. Una historia de amor juvenil envuelta en melancolía y belleza histórica.

“Recuerdos del ayer”

Taeko, una mujer de 27 años, viaja al campo y revive recuerdos de su infancia, enfrentando las decisiones que marcaron su vida adulta.

“La guerra de los Mapaches”

Un grupo de mapaches cambiaformas lucha contra el avance humano que amenaza su hábitat natural, usando magia, humor y mucho corazón.

El 16 de octubre llega a la pantalla grande:

“La princesa Mononoke”

Con el fin de curar la herida que le ha causado un jabalí enloquecido, el joven Ashitaka sale en busca del dios Ciervo, pues sólo él puede liberarlo del sortilegio. A lo largo de su periplo descubre cómo los animales del bosque luchan contra hombres que están dispuestos a destruir la Naturaleza.

El 6 de noviembre comienza el ciclo 2 con:

“Se levanta el viento”

Inspirada en la vida del ingeniero aeronáutico Jiro Horikoshi, esta historia poética y melancólica narra la pasión de un hombre por volar, sus sueños y su lucha interna frente a la guerra y la pérdida.

“Mis vecinos los Yamada”

Una familia japonesa común y corriente protagoniza una serie de viñetas cotidianas, cargadas de humor y ternura. Con un estilo visual distinto al habitual, esta película es un homenaje a las pequeñas grandes cosas de la vida familiar.

“El Porco Rojo”

En la era dorada de los hidroaviones, un piloto maldito con rostro de cerdo combate piratas aéreos en el Adriático. Una historia de libertad, amor y redención, con el sello aventurero de Miyazaki.

“El Regreso del Gato”

Haru salva a un gato y es arrastrada al Reino de los Gatos, donde debe encontrar su camino de regreso antes de perderse para siempre.

El 11 de diciembre se podrá disfrutar en el cine de:

“Kiki: Entregas a domicilio”

Kiki es una joven bruja de 13 años, en periodo de entrenamiento, que se divierte volando en su escoba junto a Jiji, un sabio gato negro. Según la tradición, todas las brujas de esa edad deben abandonar su hogar durante un año para saber valerse por sí mismas. Así, ella descubrirá lo que significa la responsabilidad, la independencia y la amistad. En su camino Kiki y Jiji harán un nuevo amigo, Tombo, con el que vivirán extraordinarias aventuras.